«Попал» на обычную камеру у магазина» 5 22.03.2025, 16:53

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Белорус «дистанционно» получил сразу несколько штрафов.

Читатели av.by делятся «письмами счастья» за непройденный техосмотр.

Одно из постановлений пришло с устройства на трассе Р21 в Витебском районе.

Второе было зафиксировано ещё в феврале на М5 в Пуховичском районе.

Напомним, 12 марта появилась информация о том, что непройденный техосмотр теперь проверяют все камеры контроля скорости, а также камеры мониторинга по всей Беларуси. Позднее в пресс-службе УГАИ УВД Миноблисполкома пояснили, что сведения о фиксации ТО обычными камерами, попавшие в Сеть, возникли ошибочно и затем без проверки были распространены многими интернет-ресурсами. По сути, это оказалось фейком.

Камеры средней скорости и датчики действительно постепенно «обучают» выявлять и другие нарушения, в том числе отсутствие допуска к движению, — и об этом за последние годы не раз сообщалось на официальном уровне. Такие средства контроля обязательно обозначаются дорожными знаками 1.36, 1.37, 1.38 (контроль скорости, контроль ПДД и начало участка контроля средней скорости). Обычные камеры видеонаблюдения и все камеры Республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) в автоматическом режиме пока не могут фиксировать отсутствие ТО.

Тем не менее читатель Newgrodno.by, который эксплуатировал авто без «дозвола», рассказал редакции, что стал «одним из первых пострадавших» от обычной камеры наблюдения.

— Недавно мне позвонили из ГАИ и пригласили заехать. На экране показали место и время нарушения. Мол, я ездил на машине без техосмотра. Несколько раз засветился на камере у одного из супермаркетов по улице Победы, — рассказывает мужчина.

Водитель получил три штрафа — за каждый день, в который аппарат фиксировал поездки его автомобиля. Каждое взыскание — 0,5 базовой величины (21 рубль).

Кстати, это не единственный пример, когда камеры наблюдения стали причиной штрафа, отмечает издание. Ещё одного гродненца на днях наказали за проезд на красный свет. Нарушение зафиксировало устройство на одном из перекрёстков города. Машина, на которой ехал мужчина, зарегистрирована на его супругу. Она и рассказала об инциденте. Мол, когда набрали из ГАИ, пришлось «сдать» мужа, чтобы самой не платить штраф.

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