Россияне боятся новой операции ВСУ на территории РФ 22.03.2025, 17:03

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Это может ослабить позиции Кремля на международной арене.

В ближайшие дни следует ожидать роста активности войск РФ и быть готовыми к появлению многочисленных информационных провокаций и сообщений о вымышленных победах российских сил.

Об этом предупредил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает «Еспресо».

По его словам, россияне надеются вытеснить ВСУ с территории Курской области, и, похоже, что активизация врага в районах Харьковской и Сумской областей будет только расти.

«Противник продолжает реализовывать планы создания так называемой «санитарной зоны» на Харьковщине, которые теперь перешли в активную фазу», - заявил Тимочко.

Он добавил, что сейчас россияне, рискуя, стягивают свои ресурсы к передовой, вероятно, опасаясь ослабления собственных позиций, что могло бы вызвать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

«Эта тактика может быть связана со страхом россиян относительно возможных локальных операций Украины, подобных той, что была проведена в районе Белгородщины. Это заставляет их тянуть все доступные силы и технику к фронту. С другой стороны, они опасаются, что ВСУ могут провести военную операцию где угодно на приграничных территориях России. Это может ослабить позиции РФ на международной арене во время переговорных процессов», - отметил Тимочко.

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