Переговоры в Саудовской Аравии: стало известно, кто будет представит США, Украину и РФ 6 22.03.2025, 17:27

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Переговоры должны состояться уже в понедельник в Эр-Рияде

Темой переговоров Украины, России и США, которые состоятся 24 марта в Эр-Рияде, будет прекращение огня в Черном море и поставки зерна, пишет The Washington Post (перевод - «Униан»). Также издание назвало участников переговоров с каждой стороны.

Отмечается, что представители украинской и российской делегаций в Саудовской Аравии не встретятся лицом к лицу. По мнению издания, «это иллюстрирует пропасть, которая разделяет враждующие стороны», несмотря на заверения Белого дома в том, что стороны сейчас как никогда «близки к миру».

В материале говорится, что переговорщики будут находиться в отдельных комнатах, а посредники «будут переносить сообщения туда-сюда».

«Это будут непрямые переговоры... что-то вроде челночной дипломатии в отеле», - цитирует WP спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога.

О чем будет идти речь на переговорах

О том, что переговоры будут сосредоточены на прекращении огня на море, сообщил главный помощник Путина по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. По мнению российского политолога Кирилла Рогова, которое приводит издание, эта проблема актуальна для РФ, потому что в Черном море «Украина парализовала» значительную часть российского флота и «контролирует большинство вод с помощью морских беспилотников».

В Москве также сообщили, что переговоры в Саудовской Аравии будут касаться поставок зерна через Черное море.

Кто будет представлять Украину, США и Россию

Издание рассказало, что российскую делегацию в Эр-Рияде возглавит сенатор по иностранным делам Григорий Карасин и высокопоставленный советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа.

Украину будут представлять министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. По словам издания, Зеленский сообщил, что в состав делегации также войдут эксперты по энергетике и «люди, которые глубоко разбираются в портовой инфраструктуре».

Американскую сторону будут представлять директор по планированию политики при госсекретаре Марко Рубио Майкл Антон, а также помощники Келлога и представители офиса советника по национальной безопасности Майкла Уолца.

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