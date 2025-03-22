В Минске водитель Volvo поехал на «красный», протаранил BMW и врезался в маршрутку на встречной полосе

В Минске водитель Volvo поехал на «красный», протаранил BMW и врезался в маршрутку на встречной полосе4
- 22.03.2025, 18:01
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Авария попала на видео.
Авария произошла 22 марта около 10.00. По предварительной информации минской ГАИ, 62-летний водитель Volvo двигался по улице Орловской, на перекрестке с Долгиновским трактом он поехал на красный сигнал светофора и протаранил начавший движение BMW. После столкновения Volvo вылетела на полосу встречного движения и врезалась в остановившуюся маршрутку Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.