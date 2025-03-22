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В Минске водитель Volvo поехал на «красный», протаранил BMW и врезался в маршрутку на встречной полосе

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  • 22.03.2025, 18:01
  • 1,294
В Минске водитель Volvo поехал на «красный», протаранил BMW и врезался в маршрутку на встречной полосе

Авария попала на видео.

Авария произошла 22 марта около 10.00. По предварительной информации минской ГАИ, 62-летний водитель Volvo двигался по улице Орловской, на перекрестке с Долгиновским трактом он поехал на красный сигнал светофора и протаранил начавший движение BMW. После столкновения Volvo вылетела на полосу встречного движения и врезалась в остановившуюся маршрутку Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

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