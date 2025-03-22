В Минске водитель Volvo поехал на «красный», протаранил BMW и врезался в маршрутку на встречной полосе 4 22.03.2025, 18:01

1,294

Авария попала на видео.

Авария произошла 22 марта около 10.00. По предварительной информации минской ГАИ, 62-летний водитель Volvo двигался по улице Орловской, на перекрестке с Долгиновским трактом он поехал на красный сигнал светофора и протаранил начавший движение BMW. После столкновения Volvo вылетела на полосу встречного движения и врезалась в остановившуюся маршрутку Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com