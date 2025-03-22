закрыть
22 марта 2025, суббота, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус, воевавший за Россию, умер через два месяца после подписания контракта

3
  • 22.03.2025, 18:27
  • 1,250
Белорус, воевавший за Россию, умер через два месяца после подписания контракта

Тело родным не отдали.

Белорус из Индуры (Гродненская область) Петр Урбанович, воевавший на стороне России, погиб в Донецкой области менее чем через два месяца после подписания контракта. Его семья получила официальное сообщение о смерти, но тело до сих пор не отдали родным, передает «Белсат».

Урбанович присоединился к российской армии в сентябре 2024 года, подписав контракт на год. Известно, что 7 сентября он находился в Ростове-на-Дону, который служит тыловой базой российских войск.

До войны мужчина жил в агрогородке Индура Гродненского района и работал в местном лесхозе. Ранее он был судим за кражу телефона и получил штраф. Также в 2020 году его разыскивала милиция за уклонение от явки в отдел внутренних дел, где он должен был объяснить факт нахождения в нетрезвом состоянии в общественном месте.

Мужчина был в разводе.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко