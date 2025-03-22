Белорус, воевавший за Россию, умер через два месяца после подписания контракта

Белорус, воевавший за Россию, умер через два месяца после подписания контракта3
- 22.03.2025, 18:27
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Тело родным не отдали.
Белорус из Индуры (Гродненская область) Петр Урбанович, воевавший на стороне России, погиб в Донецкой области менее чем через два месяца после подписания контракта. Его семья получила официальное сообщение о смерти, но тело до сих пор не отдали родным, передает «Белсат».
Урбанович присоединился к российской армии в сентябре 2024 года, подписав контракт на год. Известно, что 7 сентября он находился в Ростове-на-Дону, который служит тыловой базой российских войск.
До войны мужчина жил в агрогородке Индура Гродненского района и работал в местном лесхозе. Ранее он был судим за кражу телефона и получил штраф. Также в 2020 году его разыскивала милиция за уклонение от явки в отдел внутренних дел, где он должен был объяснить факт нахождения в нетрезвом состоянии в общественном месте.
Мужчина был в разводе.