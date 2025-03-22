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«Теряю 300 рублей в месяц»

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  • 22.03.2025, 18:40
«Теряю 300 рублей в месяц»

Айтишники с зарплатой в долларах - про падение курса.

Курс доллара в марте ведет себя так, что те, у кого зарплата в американской валюте, уже и не рады этому. Издание devby.io поговорило с читателями, у которых зарплата привязана к доллару, — что они с этим делают.

Артур фронтенд, опыт в ИТ — 5+ лет, живет в Минске. Для него падение доллара «не ощутимо», потому что зарплата — «лишь один из источников» его дохода.

— Все большие траты и покупки и так и так привязаны к доллару. А повседневные покупки, такие как продукты, — не самая большая статья расходов в месяц, — говорит он.

Артур считает, что волноваться и что-то предпринимать не стоит: «На длинной дистанции рубль будет дешеветь, а инфляция доллара — ниже».

Андрей (разработчик, в ИТ — 6 лет) тоже живет и работает в Беларуси, зарплата у него в долларах — а выплачивают в рублях по курсу.

— Просадка доллара если и волнует, то не настолько, чтобы мешала спать. Я тут [в Беларуси] всю жизнь прожил, многое повидал — и не сильно верю в то, что рубль на средней и долгосрочной перспективе (от года), способен выступить надежным средством накопления. До ИТ просто откладывать нечего было.

Вся эта ситуация с курсом волнует меня, наверное, только потому, что цены в «белках» выросли вместе с курсом, а когда курс стал падать — назад вниз они не пошли. Так что единственное, что я «потерял», можно сказать, — это некоторая просадка моей зарплаты по покупательской способности. Заначка же ничего не потеряла, она как была в евро и долларах, так и осталась.

Если честно, я даже не знаю, что тут можно сказать: чтобы волноваться из-за падения курса доллара, нужно сильно верить в белорусский рубль, а в него не верит даже Нацбанк. Да, неприятно, но не критично — как-то так. Тем более, я подозреваю, что в течение года-двух доллар свое отыграет.

Похожую точку зрения озвучивает и Александр — .NET разработчик (опыт в ИТ — 7 лет) из Минска.

— Неприятно — цены-то от этого меньше не становятся. Но есть надежда, что доллар в перспективе укрепится, как он это обычно делал. Я в среднем теряю 300 рублей от зарплаты при просадке курса доллара на 0,1 — но радует хотя бы, что за квартиру тоже теперь платить меньше.

Виталий — топ-менеджер, в ИТ — 7 лет, «последние 4 года его зарплата привязана к доллару». Живет и работает он в Беларуси.

— Падение курса доллара меня не беспокоит, потому что тогда я радуюсь за всех, а когда доллар растет, я радуюсь за себя.

Александр — разработчик на Go (4 года опыта в ИТ). Он работает в Беларуси.

— Не ожидал такой сильной просадки доллара. Но верю, что это временно, и курс вернется на уровень 3,2−3,3, если не выше. Конечно, потери ощущаются, так как в рублях сумма выходит меньше, а цены остаются на месте. Однако радует, что аренда квартиры также привязана к доллару.

Александр говорит, что на его повседневных тратах падение курса доллара не сказалось — «разве что чуть меньше валюты могу купить».

Роман (Full Stack QA, 4+ года в ИТ) говорит, что он переживает из-за падения курса доллара.

— Когда был рост с 3,1 до 3,5 — это было как повышение оклада на +15% на ровном месте. Услуги и товары тогда не менялись в стоимости, потому повышение было приятное, а откат — наоборот. Я теряю еще, когда расплачиваюсь кредиткой (ей выгодно пользоваться, если курс доллара растет).

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