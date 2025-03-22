Оторвало левый двигатель: в РФ Су-34 «самоликвидировался» во время посадки

Оторвало левый двигатель: в РФ Су-34 «самоликвидировался» во время посадки3
- 22.03.2025, 18:45
- 1,162
Российский истребитель получил серьезные повреждения.
Российская военная авиация несет потери не только непосредственно на передовой, но и в тылу. В Сети появилось видео из РФ, на котором запечатлена жесткая посадка истребителя «Су-34», во время которой вражеский самолет приземлился без шасси и потерял левый двигатель, передает dialog.ua.
Шасси Су-34 играет ключевую роль в обеспечении взлета, посадки и передвижения по земле. Самолет оснащен трехопорным шасси с убирающейся носовой стойкой, что дает хорошую маневренность и стабильность при взлете и посадке. Усиленная конструкция позволяет истребителю садиться на неподготовленные аэродромы, включая грунтовые полосы. Однако в этот раз шасси подверглось поломке, что привело к аварийной посадке и повреждениям самолета.
Эти повреждения по меньшей мере на время вывели упомянутый истребитель из строя.
Издание Militarnyi отмечает, что до полномасштабного вторжения в Украину Россия имела в своем распоряжении около 110 Су-34. С начала войны российские ВКС потеряли порядка 25 таких самолетов, при этом часть потерь может скрываться.
Страна-агрессор продолжает производство этих самолетов, выпуская от 10 до 12 единиц в год.