Белорусу пришлось отменить регистрацию брака из-за долга

Белорусу пришлось отменить регистрацию брака из-за долга1
- 22.03.2025, 18:54
Как так вышло?
Белорус вынужден был отменить регистрацию брака из-за долга: спустя 17 лет он узнал, что у него, возможно, есть ребенок. О непростой истории рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.
Ранее мужчина проживал в Брестской области, а после развода в 2007 году уехал из страны, не дождавшись документа о расторжении брака. Однако сейчас вернулся обратно, чтобы завершить процедуру, поскольку собирался снова жениться.
Но белоруса ждал настоящий сюрприз – задолженность по алиментам. Как оказалось, в 2007 году его бывшая супруга родила ребенка, а в графе отец – его данные.
Мужчина обратился в ГКСЭ ведомство для проведения генетической экспертизы.
Исследовав образцы предполагаемого отца и ребенка, эксперты пришли к выводу, что их биологическое родство исключено.
Таким образом удалось подтвердить сомнения заявителя, а в дальнейшем – отменить исполнительное производство по алиментным обязательствам.