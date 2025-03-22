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Белорусу пришлось отменить регистрацию брака из-за долга

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  • 22.03.2025, 18:54
Белорусу пришлось отменить регистрацию брака из-за долга

Как так вышло?

Белорус вынужден был отменить регистрацию брака из-за долга: спустя 17 лет он узнал, что у него, возможно, есть ребенок. О непростой истории рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

Ранее мужчина проживал в Брестской области, а после развода в 2007 году уехал из страны, не дождавшись документа о расторжении брака. Однако сейчас вернулся обратно, чтобы завершить процедуру, поскольку собирался снова жениться.

Но белоруса ждал настоящий сюрприз – задолженность по алиментам. Как оказалось, в 2007 году его бывшая супруга родила ребенка, а в графе отец – его данные.

Мужчина обратился в ГКСЭ ведомство для проведения генетической экспертизы.

Исследовав образцы предполагаемого отца и ребенка, эксперты пришли к выводу, что их биологическое родство исключено.

Таким образом удалось подтвердить сомнения заявителя, а в дальнейшем – отменить исполнительное производство по алиментным обязательствам.

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