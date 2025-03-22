Renault возвращает на рынок популярную недорогую модель с дизелем 4 22.03.2025, 19:05

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Модель расходует в среднем 4,7 литра на 100 километров.

Седан Renault Megane возвращают на рынок. Ранее в продаже вновь появилась бензиновая версия модели, а теперь предложили и дизельный вариант. Первой страной, где он появился, стала Польша — там седан стоит 113 900 злотых (27 000 евро). Об этом сообщается на сайте Renault.

Renault Megane Sedan предыдущего поколения с двигателями внутреннего сгорания прекратили продавать в Европе несколько лет назад, ведь дебютировала новая генерация модели, которая стала электрокаром. Однако седан продолжили выпускать в Турции и теперь постепенно возвращают в продажу в других странах.

Седан Renault Megane 2025 совсем не изменился. Это точно такая же модель, которая в свое время побывала на тесте Фокуса.

Дизельный вариант модели сохранил проверенный 1,5-литровый двигатель Renault K9K на 115 л.с. и доступен исключительно с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Средний расход топлива составляет 4,7 л/100 км.

Базовая комплектация Renault Megane 2025 включает цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, 7-дюймовый тачскрин, а также системы автоматического торможения и контроля полосы движения.

Более дорогая версия Renault Megane Sedan добавляет полностью диодные фары, больший 9,3-дюймовый дисплей, адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков и усталости водителя.

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