Лукашенко готовится к войне? 6 22.03.2025, 19:27

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Об этом свидетельствуют в том числе госзакупки.

Брестский горисполком через сайт госзакупок приобрел 18 армейских термосов почти за 10 тысяч рублей. Ранее брестские чиновники закупали утепленные сапоги, майки, трусы, шевроны и бронежилеты. Журналисты BGmedia рассказывают, какую информацию раскрыл новый тендер.

Почти 10 тысяч рублей на 18 армейских термосов

Брестский горисполком разместил тендер на сайте госзакупок 17 марта, а закрыли его 19-го. За 18 армейских термосов из бюджета заплатили 9 977,4 рубля. То есть один термос стоит 554,3 рубля.

Примечателен и адрес, куда их нужно доставить на следующей неделе с 24 по 28 марта. Это не здание горисполкома на улице Энгельса, а здание КУП «Брестское специализированное предприятие» на улице Фортечная, 115.

В одном из документов указано, что нужны термосы объемом 36 литров. Материал колбы — нержавеющая сталь, материал корпуса — окрашенная сталь.

Журналисты попробовали найти в интернете термосы, которые купил Брестский горисполком. Например, так выглядит армейский термос объемом 36 литров от российского производителя «Дарбо». За один такой просят почти 456 рублей.

Такой же термос можно купить на сайте gastrobiznes.by за 525 рублей.

На ozon.by нашли еще один армейский термос объемом 36 литров. Он предназначен для еды и супа, стоит 484,75 рубля.

Что еще Брестский горисполком покупал

Брестский горисполком 2 декабря 2024 года через сайт госзакупок закупил более 1 000 шевронов и нашивок для территориальной обороны, потратив на них 9 380 рублей. Чиновники купили 500 шевронов «Зона территориальной обороны» за 4 600 рублей, 500 шевронов «Район территориальной обороны» за те же деньги, а еще 30 нашивок «Совет обороны» за 180 рублей. Суммарно за все заплатили 9 380 рублей.

Такое количество заказанных шевронов и нашивок может указывать на то, сколько человек входит в территориальную оборону Бреста. Точное количество, власти, естественно, не раскрывают.

Брестский горисполком 5 ноября закупил утепленные сапоги. За 300 пар сапог заплатили 19 521 рубль, то есть одна пара стоила примерно 65 рублей. Их доставили в горисполком в период с 11 по 22 ноября.

Брестский горисполком 21 октября опубликовал на сайте госзакупок тендеры на майки и трусы. Чиновникам понадобились 975 мужских маек оливкового цвета: 200 штук в 50 размере, по 300 штук в 52 и 54 размерах, 175 футболок в 56 размере. За них заплатили 17 881,5 рубля. Одна майка обошлась примерно в 18,3 рубля.

Что касается мужских трусов, то они нужны в черном или оливковом цветах. Тоже 975 штук: 250 в 50 размере, по 300 в 52 и 54 размерах, 125 трусов в 56 размере. За них заплатили 8 726,25 рубля. То есть одни трусы обошлись примерно в 8,95 рубля.

Мужские майки и трусы доставили в Брестский горисполком в период с 28 октября по 21 ноября 2024 года. А суммарно чиновники заплатили за них 26 607,75 рубля.

Весной 2024 года Брестский горисполком закупил 550 бронежилетов на 1 млн рублей.

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