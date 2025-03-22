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Обязан ли сотрудник, работающий удаленно, находиться дома во время работы?

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  • 22.03.2025, 19:50
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Обязан ли сотрудник, работающий удаленно, находиться дома во время работы?

Ответили в Минтруда.

Белорусы, работающие удаленно, не обязаны проводить рабочий день исключительно дома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, отвечая на частые вопросы о дистанционной занятости, передают «Минск-Новости».

Как пояснили в ведомстве, если сотрудник трудится удаленно, наниматель не обязан выделять ему конкретное рабочее место — значит, работник может сам выбирать, где выполнять свои обязанности. Это может быть не только дом, но и любое другое удобное место. Главное условие — соблюдение установленного графика, в том числе перерывов. Все эти детали должны быть прописаны в трудовом договоре.

При этом дистанционный формат не влияет на порядок начисления трудового стажа и пенсии.

Если во время работы из дома сотрудник получил травму, она может быть признана производственной — но только если он действительно выполнял рабочие обязанности с использованием техники и оборудования, выданного работодателем. Однако в случае отказа работника от осмотра места происшествия расследование не проводится и травма не будет считаться несчастным случаем на производстве.

Также Минтруда уточнило: если в договоре указано, что работодатель предоставляет оборудование для удаленной работы, он обязан это сделать. А если сотрудник использует личную технику, он может рассчитывать на компенсацию — но только если это тоже предусмотрено условиями договора.

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