В Новороссийском СИЗО умер осужденный свидетель Иеговы

В Новороссийском СИЗО умер осужденный свидетель Иеговы1
- 22.03.2025, 19:54
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Ему было 67 лет.
В Новороссийском СИЗО умер осуждённый за исповедание веры свидетель Иеговы Валерий Байло. Перед этим 67-летний пенсионер больше полугода жаловался на отсутствие медицинской помощи. Его адвокат потребовал провести проверку случившегося, передаёт «Кавказ.Реалии».
О смерти обвиняемого сообщает издание «Кавказский узел» со ссылкой на его адвоката Сергея Яновского и сына погибшего Юрия Байло – семье сообщили о случившемся сотрудники изолятора. Официально ФСИН ситуацию не комментировала.
Житель Краснодарского края Байло был задержан по обвинению в участии деятельности экстремистской организации — таковой российские власти признали церковь Свидетелей Иеговы. В июле 2024 года суд приговорил его к 2,5 годам колонии. Согласно приговору, вина пенсионера заключалась в распространении вероучения церкви.