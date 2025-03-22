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Белгидромет раскрасил Беларусь в три цвета

  • 22.03.2025, 20:02
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Белгидромет раскрасил Беларусь в три цвета

Синоптики поделились прогнозом погоды на ближайшие дни.

Белорусские государственные метеорологи днём в субботу предупредили, что в воскресенье, 23 марта, в ряде районов Беларуси будет «неблагоприятное гидрометеорологическое явление».

В Брестской и Гродненской областях Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности. «Днем 23 марта (воскресенье) по западу страны во многих районах ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 15-18 м/с», — говорится в сообщении.

Тем временем, синоптик телеграм-канала Nadvorie со ссылкой на европейскую модель прогнозирования ECMWF сообщил о небольших дождях.

«Ночью с воскресенья на понедельник и днём в понедельник на значительной части территории Беларуси дожди при температуре +3..+7°, днём, во второй половине, на востоке страны возможен дождь со снегом», — предупредил эксперт.

По его словам, вслед за воскресным циклоном к вечеру понедельника с юго-запада подойдёт ещё один «с осадками посильнее». А это значит, что наиболее интенсивные дожди по прогнозу ECMWF пройдут на юге и востоке Беларуси.

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