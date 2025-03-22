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ЕС обошел вето Венгрии в решениях по Украине: как это удалось

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  • 22.03.2025, 20:15
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ЕС обошел вето Венгрии в решениях по Украине: как это удалось

Суть «лазейки» пояснил политолог.

В Евросоюзе нашли способ, как обходить вето Венгрии относительно решений по Украине. Издание Politico сообщает, что в ЕС больше не учитывают позицию Будапешта в отношении Украины и теперь не нуждаются в его согласии.

Суть «лазейки» для обхода вето премьера Виктора Орбана состоит в добавлении текста, согласованного 26 странами (без Венгрии), к другим резолюциям. Именно таким образом было принято решение поддержки Украины. И хотя Венгрия выступила против, это все равно было выдано как официальный вывод Европейского Совета. Об этом рассказал украинский доктор политических наук Игорь Петренко.

- Европейский Союз действительно раздражен Венгрией. Это не только вопрос по Украине и санкциям в отношении РФ. В целом Евросоюз понимает, что Венгрия может занимать очень деструктивную позицию в вопросе, очень важном сейчас для Европы, — обороноспособности и ее повышении. Речь о плане, который предложила Урсула фон дер Ляйен, — отметил политолог.

По его словам, план обороноспособности ЕС также требует выделения денег и принятия ряда решений.

- Нужно выискивать инструменты, чтобы его профинансировать с учетом того, что все бюджеты европейских стран являются дефицитными. И мы понимаем, что Венгрия будет пытаться использовать эту историю для того, чтобы выторговать себе более выгодные условия. Где-то уменьшить какие-то отчисления и так далее. То есть продолжать то, что она делает, — предположил доктор политических наук.

Петренко отметил, что Европейскому Союзу давно нужно было действовать более жестко в отношении Венгрии.

- Мы говорили о том, что есть инструмент, который можно использовать — это седьмая статья Договора о создании Европейского Союза. Она предусматривает лишение права голоса страны, которая систематически нарушает основоположные принципы. Венгрия под это отлично подходит. Как сейчас мы видим, есть и другие возможности, которые пытаются использовать. Но в целом, с одной стороны, способ принятия решений в Европейском Союзе предусматривает консенсус, — пояснил Петренко.

По его словам, перед принятием решения в ЕС обязательно проводят консультации. И если решение принимается, значит, оно устраивает всех.

- Но исходя из той реальности, в которой мы живем, исходя из позиции Венгрии и лично Орбана, то стоит как раз вопрос реформирования процесса принятия решений. Возможно, как раз в оборонной сфере — выделить ее в отдельную, как основоположную с точки зрения существования целого Европейского Союза, и возможность эффективно противостоять тем угрозам, которые сегодня существуют, — говорит Петренко.

Тем не менее Украине важно продолжать коммуникацию с Виктором Орбаном и с Венгрией, уверен политолог.

- Как бы там ни было, но пребывание Орбана при власти будет ограничено каким-то промежутком времени. Мы знаем, что много венгров поддерживают Украину, и не только словом, а и делом. И соответственно, нам тоже нужно выстраивать абсолютно нормальные отношения с государством, проводить консультации. То есть со своей стороны мы должны показывать, что Украина — максимально конструктивная сторона. И уж кто занимает деструктивную сторону, так это сама Венгрия, — пояснил спикер.

Игорь Петренко уверен: Украине нужно «делать свое». А Орбана с его подходом давно нужно было поставить на место. Ведь он просто пытается торговать преимуществами, которые существуют у стран Европейского Союза.

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