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ВСУ с помощью БПЛА успешно поразили дорогостоящий ЗРК россиян

  • 22.03.2025, 20:25
ВСУ с помощью БПЛА успешно поразили дорогостоящий ЗРК россиян

Его стоимость - от $24 миллионов.

На одном из ключевых направлений фронта пилоты группы «MARGINAL SQUAD» выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор».

Информацию и видео об уничтожении вражеского ЗРК распространило ОСУВ «Хортица» в своем Telegram-канале, отмечая, что речь идет о восточном фронте Украины.

Обращается внимание, что ЗРК «Тор» - советский и российский всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач ПВО и ПРО на уровне дивизионного звена.

Как известно, стоимость такого ЗРК составляет от $24 млн.

«Самоходная пусковая установка комплекса способна работать автономно, самостоятельно обнаруживая цель и поражая ее. Экипаж машины 3 человека; количество целей, которые одновременно отслеживаются: 48; количество одновременно сопровождаемых целей: 2 (4 для Тор-М2); зона обнаружения целей по дальности: 27 км; зона уничтожения цели по дальности: 12 км», - говорится в публикации.

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