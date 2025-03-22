Около военного городка под Гомелем началось строительство нового масштабного объекта 1 22.03.2025, 20:33

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Это удалось выяснить с помощью космической съемки.

Новые космические съемки показали масштабную рубку леса в Гомельском районе. Участок расположен между базой хранения артиллеристских снарядов и стройплощадкой военного городка вдоль трассы М-10 в Гомельском районе. Государственные закупки рассказали о характере новой стройки, отмечает «Флагшток».

Тендеры не содержат подробностей о строительстве. Однако общие параметры закупок показывают место и характер строительства. Например, в них сообщается о близком расположение нефтепровода, необходимости рубить лес и расстоянии от песчаного карьера.

С конца 2024 года было объявлено несколько тендеров с пометкой «Строительство военного городка в Гомельской области. Учебно-тактическое поле»:

- на закупку песка 867 тысяч рублей;

- на перевозку песка с карьера «Березинский» в 14 км от объекта 750 тысяч рублей;

- на масштабную рубку леса 1 927 тысяч;

- на устройство футляров для нефтепровода 366 тысяч рублей;

- на закупку колючей проволоки 86,5 тысяч рублей;

- на строительство дорог 4 476 тысяч рублей и постройку зданий (передающий центр и туалеты) 492 тысячи рублей.

За 4 месяца на учебно-тактическое поле при военном городке уже было потрачено почти 9 млн рублей (2,86 млн USD).

Это далеко от выделенного лимита: всего в 2025 году по государственной инвестиционной программе из республиканского бюджета на строительство военного городка выделено 25 млн рублей. Такая же сумма в 25 млн рублей выделена строительство военного полигона в Гомельской области.

Место расположения военного полигона в Гомельской области неизвестно. Нельзя исключить, что рассматриваемое строительство учебно-тактического поля относится к полигону.

Рубка леса сейчас ведется на территории примерно 90 гектаров. Работы должны быть завершены до 7 апреля. Вероятно, как и в случае со строительством военного городка, вырубка леса на месте строительства была освобождена специальным указом Лукашенко от необходимости осуществления компенсационных посадок. Сумма компенсаций за снос тысяч деревьев оказалась бы неподъёмной для военных.

В этом строительстве удивляет близкое расположение военного объекта к гражданской инфраструктуре: 150 метров от шоссе М-10 и 550 метров от жилой застройки Новой Буды. В случае применения огнестрельного оружия на учебно-тактическом поле существует вероятность гибели случайных людей.

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