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Ученые создали новый препарат для восстановления после инсульта

  • 22.03.2025, 20:44
Ученые создали новый препарат для восстановления после инсульта

Новое средство поможет восстановить способность двигаться.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) представили новый препарат DDL-920, который способен произвести революцию в реабилитации после инсульта, имитируя эффект физиотерапии. Авторы утверждают, что такой подход может помочь миллионам людей вернуть возможность к передвижению после произошедшего, пишет New Atlas.

Возглавляемая доктором Томасом Кармайклом, профессором и заведующим кафедрой неврологии UCLA, исследовательская группа стремилась устранить ограничения традиционной реабилитации после инсульта, которая часто опирается исключительно на физиотерапию.

В своем новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые заметили, что при инсульте нарушается связь между определенными клетками мозга, в частности нейронами парвальбумина. Эти нейроны имеют решающее значение для генерации гамма-колебаний — мозговых ритмов, необходимых для координации движений.

Введя DDL-920 в мышиные модели, команда успешно восстановила эти гамма-осцилляции, эффективно восстановив утраченные связи между нейронами, что привело к значительному улучшению контроля над движениями.

Хотя эти результаты могут вселить надежду во многих людей уже на этой стадии, важно понимать, что DDL-920 пока был протестирован только на животных моделях. Ученым еще необходимо провести обширные испытания на людях, чтобы оценить его безопасность и эффективность, прежде чем рассматривать его как жизнеспособный вариант лечения.

В любом случае, последние эксперименты показали весь потенциал DDL-920, а также свидетельствуют о более широком сдвиге в сторону интеграции молекулярной медицины в реабилитационную практику, считают авторы. Такие достижения могут проложить путь к более эффективным и доступным методам лечения пациентов с инсультом во всем мире.

Инсульт — одна из основных причин нетрудоспособности во всем мире, от которой ежегодно страдают миллионы людей. Такие инновации, как DDL-920, дают человечеству надежду на ускорение восстановления и улучшение качества жизни людей, переживших этот тяжелейший вызов.

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