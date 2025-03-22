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Израиль нанес серию мощных авиаударов по Ливану

  • 22.03.2025, 20:47
Израиль нанес серию мощных авиаударов по Ливану

В ответ на запуск ракет по израильской территории.

Израиль нанес серию мощных авиаударов по Ливану после запуска нескольких ракет по израильской территории впервые после того, как в ноябре вступило в силу соглашение о прекращении огня, передает ВВС.

Израильское командование сообщило, что были поражены десятки пусковых установок и командный центр проиранского военизированного движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ливанское Министерство здравоохранения сообщило, что от ударов погибли два человека и еще восемь человек пострадали.

Израильская армия объявила, что в городе Метула на севере страны были перехвачены три ракеты. О пострадавших не сообщалось.

Израильские удары стали самой значительной эскалацией после того, как США и Франция добились от противоборствующих сторон перемирия.

По условиям перемирия, ливанская армия должна развернуть дополнительные силы на юге страны для предотвращения нападений вооруженных группировок на Израиль.

«Хезболла» обязалась вывести своих боевиков с оружием на север, а Израиль - отвести войска с позиций, занятых на ливанской территории с начала войны.

Удары по Ливану были нанесены спустя несколько дней после того, как Израиль вышел из перемирия и возобновил наступление против ХАМАС в секторе Газа.

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