Зеленский провел военный кабинет в Харькове 22.03.2025, 21:28

Украинская делегации готовится ко встрече с США в Саудовской Аравии.

В Харькове, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание военного кабинета. Была обсуждена ситуация на фронте и подготовка ко встрече с США в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает в Telegram главы украинского государства.

Зеленский отметил, что во время встречи он заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, министра обороны Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. Кроме того, в заседании приняли участие руководитель ОП Украины Андрей Ермак и его заместитель Павел Палис. В частности, были обсуждены следующие темы:

«Обсудили ситуацию на фронте, обстановку на основных направлениях: Запорожском, Донецком, Харьковском, Сумском - и ход операции в Курской области. Также подготовились к встрече украинской и американской делегаций, которая состоится завтра в Саудовской Аравии», - проинформировал президент.

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