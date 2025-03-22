Операция ВСУ в Белгородской области: украинский полковник назвал главную задачу и еще одно направление 1 22.03.2025, 21:38

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Роман Свитан

Коллаж: Главред

ВСУ создают следующую буферную зону на границе с РФ.

Украинские войска в Белгородской области создают следующую буферную зону на границе с Россией. Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире «24 канала».

- Это правильный шаг со стороны украинских сил, учитывая географию местности. Зайдя на несколько километров вглубь Белгородской области можем улучшить украинские оборонительное состояние, - заявил он. - Лучше создавать буферную зону на российской территории, так, как аналогично была создана такая зона на Курском направлении».

Свитан добавил, что одна из задач ВСУ сейчас - закрепиться и начать создавать зону безопасности, уничтожая российские военные объекты на глубине 15 - 25 километров.

«Когда россияне рисовали основную задачу так называемой «СВО» - «денацификация» и «демилитаризация», то не думали, что украинские силы начнут ее выполнять на российской территории», - заявил эксперт.

Он также выразил мнение, что ВСУ должны расширять свое присутствие не только в Курской и Белгородской областях, а и проводить подобную операцию на третьем направлении: Чернигов - Брянская область в сторону Клинцов и трубы нефтепровода «Дружба».

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