Топ-4 легендарных французских фильма, которые стоит посмотреть

Топ-4 легендарных французских фильма, которые стоит посмотреть2
- 22.03.2025, 21:50
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Эти картины получили многочисленные награды.
Французское кино всегда имело свою неповторимую атмосферу и стиль, чем продолжает покорять зрителей по всему миру.
«Кино 24» решило собрать четыре знаковые французские ленты последних лет, которые поразили зрителей и критиков.
«Жизнь в розовом цвете» (2007)
Биографическая драма о легендарной французской певице Эдит Пиаф, которая прошла путь от бедного детства до всемирной славы. Фильм показывает непростую жизнь артистки, ее любовь, потери, борьбу с болезнями и зависимостями.
Главную роль исполнила Марион Котияр, которая поразила критиков своим перевоплощением и получила Оскар за лучшую женскую роль. Лента также захватывает зрителя своей атмосферой Парижа первой половины XX века и проникновенным саундтреком.
«Любовь» (2012)
Французско-немецко-австрийский фильм, премьера которого состоялась на 65-м Каннском кинофестивале, где лента получила «Золотую пальмовую ветвь», рассказывает историю супружеской пары, Жоржа и Анны. Женщина переживает инсульт, что кардинально меняет их жизнь. Жорж вынужден ухаживать за женой, постепенно наблюдая ее упадок.
«Анатомия падения» (2023)
Сандра, немецкая писательница, ее муж Самюэль и их одиннадцатилетний сын ведут одинокую жизнь во французских Альпах. Когда Самуэля находят мертвым вблизи их шале, начинается расследование. Было ли это самоубийство, или убийство? Сандру обвиняют, и во время следствия всплывают скрытые детали их жизни. Фильм также получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
«С приходом осени» (2024)
Поездка на осенние каникулы к бабушке Мишель не предвещает отдыха. Между ней и дочерью натянуты нити старых обид. Однажды пожилая женщина угощает свою дочь ядовитыми грибами. И пока полиция расследует, был ли этот инцидент случайностью, или попыткой убийства, в семье всплывает все больше тревожных тайн.