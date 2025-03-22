Президент Чехии: Мы готовы отправить свои войска в Украину в составе иностранной миссии 5 22.03.2025, 22:02

Петр Павел

Чехия является частью «коалиции решительных».

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения.

Об этом Павел заявил в интервью «Европейской правде».

Он указал на страны из так называемой «коалиции решительных», когда говорил о компонентах гарантий безопасности для Украины.

На вопрос, видит ли он Чехию частью такой коалиции, Павел ответил: «Мы уже сейчас являемся частью этой коалиции».

«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», – подчеркнул он.

Комментируя скептические мнения внутри Чехии относительно отправки войск в Украину, Павел отметил, что «разные политики могут иметь разные взгляды».

«Но если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть одной из них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя», – подчеркнул чешский президент.

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