Президент Чехии: Мы готовы отправить свои войска в Украину в составе иностранной миссии

Президент Чехии: Мы готовы отправить свои войска в Украину в составе иностранной миссии5
- 22.03.2025, 22:02
Чехия является частью «коалиции решительных».
Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна готова принять участие в иностранной миссии, которая отправит войска в Украину в случае потенциального заключения мирного соглашения.
Об этом Павел заявил в интервью «Европейской правде».
Он указал на страны из так называемой «коалиции решительных», когда говорил о компонентах гарантий безопасности для Украины.
На вопрос, видит ли он Чехию частью такой коалиции, Павел ответил: «Мы уже сейчас являемся частью этой коалиции».
«И я верю, что как только появится понимание того, что существует общая воля к развертыванию сил, то Чехия будет частью этой коалиции», – подчеркнул он.
Комментируя скептические мнения внутри Чехии относительно отправки войск в Украину, Павел отметил, что «разные политики могут иметь разные взгляды».
«Но если будет сильная группа европейских государств, которые готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, то я глубоко убежден, что Чехия должна быть одной из них. Я понимаю, что это звучит как клише, но я искренне верю, что мы делаем это в значительной степени для самих себя», – подчеркнул чешский президент.