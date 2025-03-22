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Что на самом деле происходит на БелЖД

  • 22.03.2025, 22:20
Что на самом деле происходит на БелЖД

«СЖБ» обнаружило грубые нарушения безопасности движения поездов.

В данной публикации приводим сведения о ещё трёх происшествиях подпадающих под определение «грубое нарушение безопасности движения поездов», сообщает «Сообщество железнодорожников Беларуси».

На станции Брест-Восточный (Брестское отделение БЖД — НОД-3) 30 января 2025 года в 09:39 при выполнении маневровой работы допущен взрез стрелочного перевода №382 при выезде одиночного маневрового локомотива с пути №53 Маршрутного парка в направлении пути №11 Чётного сортировочного парка при следующих обстоятельствах.

В ходе выполнения маневровой работы, после прицепки 5 вагонов к группе из 18 вагонов, находящихся на пути №53, маневровый локомотив не вместился в полезную длину пути за светофор Ч53. Согласно плану маневровой работы, для её продолжения требовалось перемещение локомотива без вагонов с пути №53 на путь №55 через путь №11.

Одновременно с этим — в 09:36, на путь №11 станции прибыл поезд №6303, который отправился далее на станцию Брест-Центральный в 09:37. После его отправления дежурный по станции (ДСП) Брест-Восточный (со стажем работы в должности почти 4 года) приступила к приготовлению маршрута для маневрового локомотива с пути №53 на путь №11.

С этой целью ДСП перевела стрелочный перевод №384 — в минусовое (по маршруту следования), а стрелочный перевод №382 — ошибочно также установила в минусовое положение (не по маршруту следования). В соответствии с технологией на стрелочные рукоятки ДСП навесила колпачки красного цвета. Далее, с помощью кнопки контроля стрелок, ДСП неверно убедилась в правильности маршрута и в 09:38 передала команду машинисту маневрового локомотива на следование с пути №53 на путь №11 по «приготовленному», но фактически неготовому маршруту.

Машинистом при выполнении данного манёвра неправильное положение стрелочного перевода в маршруте следования из-за особенностей плана пути своевременно замечено не было и в 09:39 при движении маневрового локомотива произошёл взрез стрелочного перевода №382.

По «счастливому стечению обстоятельств» схода подвижного состава не произошло.

Причиной данного происшествия явились неправильные действия ДСП при приготовлении маршрута следования маневрового локомотива из-за собственной невнимательности, а так же из-за отсутствия контроля за положением стрелок в маршруте следования со стороны локомотивной (маневровой) бригады.

В соответствии с установленной на БЖД классификацией, данное нарушение безопасности движения относится к событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — взрез стрелки.

Служебное расследование обстоятельств и причин данного происшествия должно осуществляться комиссией НОД-3, которую возглавляет первый заместитель начальника Брестского отделения БЖД.

В целях предотвращения подобных нарушений и усиления контроля за безопасностью движения поездов, руководством в качестве «мер противодействия» было предусмотрено проведение с ДСП внеплановых инструктажей по безопасности движения поездов по факту допущенного события, организация размещения информации об обстоятельствах инцидента на стендах в разделе «Тревожный сигнал» на всех станциях, а так же дано распоряжение начальнику отдела перевозок НОД-3 до 10.02.2025 организовать подготовку информационного листка с подробным изложением обстоятельств и причин события, произошедшего 30.01.2025 на станции Брест-Восточный.

Невозможно не иронизировать над «глобальностью» мер, запланированных к реализации в качестве противодействия подобному халатному отношению исполнителей к своим должностным обязанностям и призванных предотвратить такие случаи в дальнейшем.

Но данное происшествие — не единственное в своём роде. Дальше — больше.

На сортировочной горке станции Минск-Сортировочный (Минское отделение БЖД — НОД-1) 06 февраля 2025 года в 05:01 при производстве маневровой работы по расформированию состава поезда №3731 произошёл сход трёх вагонов при следующих обстоятельствах.

В момент рассматриваемого происшествия маневровая работа предусматривала направление с сортировочной горки двух отцепов, состоящих из 8 и 11 вагонов, состава поезда №3741 на путь №32 подгорочного парка (парк №2 станции Минск-Сортировочный), на котором уже находились две группы из 9 и 11 гружёных вагонов после роспуска состава поезда №2170.

В 04:49 ДСП Минск-Сортировочный, по согласованию с дежурным по горке (ДСПГ), дал указание на надвиг состава поезда №3741 на горб горки машинисту маневрового горочного локомотива.

В 04:57, после роспуска отцепа из 13 порожних фитинговых платформ (на двух из которых — №97884796 и №97810295 — имелся трафарет «С горки не спускать»!), произошло сцепление с группой из 19 вагонов. В результате этого весь сцеп вагонов остановился таким образом, что нарушал габарит подвижного состава на первом и втором пучках сортировочного парка. Данное обстоятельство потребовало устранения межвагонного расстояния (окна) длиной 25–30 метров между несцепившимися группами вагонов.

В 04:58 ДСПГ передал команду составителю поездов и машинисту маневрового локомотива на осаживание вагонов с целью восстановления нормального режима работы сортировочной горки — объединения разрозненных групп вагонов на пути №32 подгорочного парка.

После устранения межвагонного «окна» в 05:00 составитель поездов дал указание машинисту на сжатие состава для отцепки вагонов с последующим проталкиванием на 32 путь.

В 05:01, во время вытягивания состава, ДСПГ заметил по контрольным приборам пульта потерю контроля положения стрелочного перевода №138 и, услышав звонок взреза стрелки, немедленно передал команду на остановку локомотива и осмотр участка пути. В ходе осмотра составитель поездов выявил взрез стрелочного перевода №138 и сход трёх вагонов маневрового состава:

- вагон № 97938795 — двумя колёсными парами одной тележки;

- вагон № 97884995 — полностью всеми колёсными парами двух тележек;

- вагон № 97982698 — двумя колёсными парами одной тележки.

Сход колёсных пар вагонов произошёл в районе крестовины стрелочного перевода №120 в результате чего и произошёл последующий взрез стрелочного перевода №138.

Причина схода вагонов, который впоследствии повлёк взрез стрелочного перевода, в ходе проведения первоначального предварительного расследования установлена не была.

Вместе с тем при отсутствии очевидных неправильных действий со стороны непосредственных участников можно предположить, что причина схода заключается в технической неисправности пути и/или подвижного состава.

Это происшествие является событием, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, и классифицируется как сход железнодорожного подвижного состава при маневрах. Расследование его обстоятельств и причин в соответствии с нормативными документами БЖД предусмотрено в комиссии, возглавляемой начальником НОД-1.

Тем не менее руководители на местах поспешили с оповещением причастных работников об обстоятельствах произошедшего и с принятием мер, аналогичных предыдущему случаю. Внеплановый инструктаж и «тревожный сигнал» состоялись. Только вот чёткого понимания причин произошедшего, как, впрочем, и представления о том, что же именно произошло, — нет.

Ну а следующее происшествие является ещё более «масштабным», чем два предыдущих.

На станции Центролит (Гомельское отделение БЖД — НОД-4) при выполнении маневровой работы 03 марта 2025 года по перестановке вагонов с 31-го на 32-й путь грузового терминала около 14:40 произошёл взрез нецентрализованного стрелочного перевода № 137 с последующим сходом пяти вагонов при следующих обстоятельствах.

В соответствии с планом работы маневровой бригаде (составитель поездов и машинист маневрового локомотива ЧМЭ3Т-7064) необходимо было выполнить операции по перестановке 29 вагонов, в том числе: 6 гружёных полувагонов, 14 гружёных думпкаров и 9 порожних думпкаров.

В 13:30 маневровый локомотив резервом заехал на путь №40 станции для перестановки 6 гружёных вагонов на путь №31. После выезда с вагонами с пути №40 в 13:53 составитель поездов установил стрелочный перевод №137 по направлению к пути №31, и далее маневровый состав проследовал по этому маршруту. Следующим этапом маневровой работы предусматривалась перестановка 8 вагонов от тупикового упора пути №31 на путь №32 станции.

Вместе с тем, на путь №40 в 14:08 для выгрузки шпал заехал кран, транспортируемый локомотивом ЧМЭ3-1164. Для этого предварительно работниками Гомельской дистанции пути (ПЧ-17, НОД-4) стрелочный перевод №137 был переведён по направлению пути №40. Окончив мероприятия по выгрузке шпал, в 14:26 кран с локомотивом выехали с пути №40, при этом стрелочный перевод №137 остался переведённым по направлению пути №40.

Далее, в 14:36 маневровый состав из 29 вагонов (6 гружёных полувагонов, 14 гружёных думпкаров и 9 порожних думпкаров) с локомотивом ЧМЭ3Т-7064 выехал с пути №31 за стрелочный перевод №111 для перестановки на путь №32. При этом маневровый состав, следуя локомотивом вперёд, проследовал стрелочные переводы №111 и №137 без остановки, попутно взрезав стрелку №137, которая находилась по направлению пути №40, и был остановлен по команде составителя поездов за остряками стрелочного перевода №111. В момент взреза стрелки №137 составитель поездов станции Центролит находился на хвосте маневрового состава, у стрелки №111.

Переведя стрелочный перевод №111 и приготовив таким образом маршрут, составитель поездов дал команду машинисту осаживать маневровый состав на путь №32.

Далее, при осаживании по взрезанной стрелке №137, в 14:50 произошёл сход 5 вагонов:

№ 30523534 — гружёный, двумя колёсными парами;

№ 55522064 — гружёный, двумя колёсными парами;

№ 55521553 — гружёный, всеми колёсными парами;

№ 55525732 — порожний, всеми колёсными парами;

№ 55523742 — гружёный, всеми колёсными парами.

Данное происшествие — «классический случай» подобного рода. Его причиной стало нарушение требований ряда нормативных документов со стороны всех причастных работников и техническо-распорядительного акта (ТРА) станции Центролит. Но в первую очередь, конечно, следует отметить отсутствие контроля за положением стрелочных переводов, входящих в маршрут следования, со стороны локомотивной (маневровой) бригады.

Формально, в соответствии с установленной на БЖД классификацией, данное нарушение безопасности движения относится к событиям, связанным с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта — взрезу стрелки. Служебное расследование обстоятельств и причин данного происшествия должно осуществляться комиссией НОД-4, которую возглавляет первый заместитель начальника НОД-4. Однако по сути произошедшего и тяжести последствий это «событие» требует проведения «разборок» как минимум начальником НОД-4, а по-хорошему — и в управлении БЖД.

Однако, как и в предыдущих случаях, в качестве мер предупреждения подобных происшествий в будущем выбрано проведение внеплановых инструктажей по безопасности движения для причастных работников. К ним, правда, добавились проверки технологий работы станций, где задействуется более одного маневрового локомотива, а также соблюдения требований ТРА при ведении маневровых операций с несколькими локомотивами одновременно. Вполне «рядовой набор» стандартных фраз, что называется, «на отцепись». И смысла их копирования от случая к случаю нет никакого.

По подобным происшествиям, и особенно по отношению к ним со стороны руководителей на БЖД, видно, что поговорка о рыбе и месте её начала гниения как никогда актуальна. По всей видимости, в настоящее время приоритетом для БЖД стала борьба с «невидимыми врагами», а не выполнение основной функции — перевозка грузов при безусловном обеспечении безопасности движения.

И если раньше у БЖД был контролирующий «орган-нахлебник» в лице своры ревизоров всех мастей, которые либо не справлялись (или не хотели справляться) со своей функцией, так и продолжают не справляться, то теперь добавился ещё один такой «придаток-рудимент» в лице навязанных и понасаженных на должности ментов, которые тянут на себя одеяло управления процессом, в том числе и перевозочным, и лезут во всё, стараясь привнести то, что они считают важным, но что никак не способствует развитию.

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