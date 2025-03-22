Врачи решили выписать папу Франциска из больницы 1 22.03.2025, 22:30

Он провел в больнице больше месяца.

Лечащие врачи папы Франциска в субботу сообщили, что в воскресенье выпишут его из больницы Gemelli в Риме, где он лечился больше месяца, передает ВВС.

88-летний понтифик восстанавливается после перенесенной двусторонней пневмонии. Врачи сказали, что стационарное лечение ему больше не требуется, но для полного выздоровления ему необходимо не меньше двух месяцев покоя.

Папа лег в больницу 14 февраля. С тех пор его на публике не видели, не считая одной фотографии, опубликованной Ватиканом на прошлой неделе, на которой глава римской католической церкви был сфотографирован спиной к камере у алтаря больничной часовни.

В пятницу в своем бюллетене Ватикан сообщил, что состояние папы продолжает улучшаться. Но при этом кардинал Виктор Фернандес заметил, что Папе придется «заново учиться говорить» после продолжительной кислородной терапии.

«Папе гораздо лучше, но кислород в больших дозах все высушивает. Ему нужно будет учиться говорить заново, но его общее физическое состояние такое же, как прежде», - цитировало агентство Reuters кардинала Фернандеса, главу доктринального отдела Ватикана.

В пятничном сообщении Ватикана говорилось, что состояние Папы стабильно, наблюдаются некоторые улучшения в дыхании и движении. По ночам его больше не подключают к механической вентиляции легких, он дышит через трубку, вставляемую в нос.

Кардинал Фернандес отмахнулся от спекуляций о том, что понтифик может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI и отречься от престола.

Папа Франциск возглавляет католическую церковь 12 лет. Большинство пап в истории правили пожизненно, продолжая исполнять свои обязанности даже в глубокой старости.

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