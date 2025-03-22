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Россия «уронила» в приграничных районах 26 ФАБ и три ракеты

  • 22.03.2025, 22:44
Россия «уронила» в приграничных районах 26 ФАБ и три ракеты

Девять авиабомб «нештатно сошли» лишь за последние 1,5 недели.

Российские военные самолеты с начала 2025-го года якобы незапланированно сбросили на территорию приграничных регионов РФ и оккупированных украинских территорий 26 фугасных авиабомб (ФАБ), три ракеты, а также два универсальных межвидовых планирующих боеприпаса (УМПБ). Об этом пишут The Moscow Times и Telegram-канал Astra.

Только с 10 марта 2025 года с российских самолетов «нештатно сошли» как минимум 9 боеприпасов, подсчитал Telegram-канал Astra. «Так, 10 марта 2 авиабомбы ФАБ нашли возле сел Чайки и Ситнянка в Белгородской области. На следующий день двухметровую воронку от ФАБ обнаружили в 500 метрах от жилых домов в хуторе Приречном в Краснодарском крае, - перечисляют авторы поста. - 12 марта еще одну авиабомбу «уронили» рядом с белгородским хутором Федоренков, 13 марта - в поле возле села Казачья Лисица».

Четыре «случайные» авиабомбы за день над Белгородской областью

По данным Astra, 17 марта российские самолеты незапланированно сбросили сразу четыре авиабомбы за день, и все в Белгородской области: упавшие авиабомбы нашли рядом с хутором Широкий, в полутора километрах от села Мощеное и в районе села Серетино. Еще один боеприпас - авиабомба УМПБ - обнаружился в 800 метрах от села Артельное, сказано в Telegram-канале.

Как пишет MT, 23 января российский самолет уронил УМПБ рядом с деревней Большие Кульбаки в Белгородской области. О пострадавших и разрушениях тогда не сообщалось.

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