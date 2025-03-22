Мигранты появились во время инспекции Дональда Туска на польской границе
- 22.03.2025, 23:23
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Видеофакт.
Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу, 22 марта, посетил участок государственной границы с Беларусью у городка Крынки в Подляшском воеводстве. Политик разместил в социальных сетях видео, как незадолго до начала пресс-конференции к пограничному забору со стороны Беларуси пришла группа мигрантов.
— Группа мигрантов, скорее всего, привезенная белорусами, уже прибывает к месту нашей конференции, — написал Дональд Туск в социальной сети Х и разместил видео инцидента.
Вместе с премьер-министром границу с Беларусью посетили министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел, координатор польских спецслужб Томаш Семоняк. Политики приняли участие в брифинге и подвели итоги действий Польши в условиях растущего миграционного давления и гибридных угроз со стороны Беларуси и России.
Grupa migrantów najprawdopodobniej celowo podwieziona przez Białorusinów dociera właśnie na miejsce naszej konferencji. pic.twitter.com/LyFzb10QSq— Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2025