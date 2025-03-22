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Мигранты появились во время инспекции Дональда Туска на польской границе

  • 22.03.2025, 23:23
  • 2,356
Мигранты появились во время инспекции Дональда Туска на польской границе

Видеофакт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в субботу, 22 марта, посетил участок государственной границы с Беларусью у городка Крынки в Подляшском воеводстве. Политик разместил в социальных сетях видео, как незадолго до начала пресс-конференции к пограничному забору со стороны Беларуси пришла группа мигрантов.

— Группа мигрантов, скорее всего, привезенная белорусами, уже прибывает к месту нашей конференции, — написал Дональд Туск в социальной сети Х и разместил видео инцидента.

Вместе с премьер-министром границу с Беларусью посетили министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр внутренних дел, координатор польских спецслужб Томаш Семоняк. Политики приняли участие в брифинге и подвели итоги действий Польши в условиях растущего миграционного давления и гибридных угроз со стороны Беларуси и России.

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