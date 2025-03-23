«Кажется, это первый такой случай всемирного бойкота отдельно взятой торговой марки» 23.03.2025, 3:50

Продажи Tesla катастрофически обвалились.

Продажи Tesla с начала 2025 года катастрофически обвалились, вместо этого зафиксировали резкий рост показателей продаж китайских электромобилей.

Эту тему прокомментировали украинский журналист Денис Казанский и блогер Евгений Прокопышин, пишет «Апостроф».

Казанский у себя в Telegram-канале отметил, что это едва ли не первый такой случай всемирного бойкота отдельно взятой торговой марки:

«С начала 2025 года происходит катастрофический обвал продаж Теслы и одновременно с этим резкий рост продаж китайских электромобилей. Похоже, долю Теслы на рынке занимает китайский BYD. Кажется, это первый такой случай всемирного бойкота отдельно взятой торговой марки».

Вместе с этим добавляет, что никакой особой радости по этому поводу он не испытывает:

«Китай нам точно не друг и не союзник. Есть скорее сожаление и недоумение. Классный и перспективный проект загибается просто благодаря хамству и высокомерию своего хедлайнера».

А Прокопишин на своей странице в Facebook по этому поводу пишет:

«Мировые продажи автомобилей Tesla (Маск, США) с начала года обвалились на 40%. Вместе с этим с начала года на 30% выросли продажи автомобилей BYD (КНР). Вопрос здесь возникает только один: Маск китайский агент? P.S. Не помню вообще критику Маска в сторону КНР...».

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