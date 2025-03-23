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В Киеве в результате атаки российских дронов горят дома

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  • 23.03.2025, 8:36
  • 5,482
В Киеве в результате атаки российских дронов горят дома

В городе прогремели мощные взрывы.

Вечером 22 марта и после полуночи российская армия нанесла массированный удар по украинской столице дронами-камикадзе типа «Шахед». В Киеве прогремели мощные взрывы, активно работала противовоздушная оборона по вражеским целям в небе. В результате обстрелов зафиксированы падения обломков ударных дронов в нескольких районах столицы, из-за чего загорелись пожары и есть пострадавшие и погибшие. «Фокус» собрал информацию о последствиях вражеского обстрела Киева.

Атака на столицу началась еще около 21:00 часов 22 марта: в городе прогремели взрывы, работала ПВО, однако о последствиях ударов первых групп БпЛА информации не поступало.

Около полуночи атака на столицу продолжилась — прозвучала серия мощных взрывов, городской голова Виталий Кличко и КГВА сообщали о пожарах в разных районах столицы.

После 02:00 городской голова обнародовал информацию о подтвержденных последствиях атаки по столице. По его словам, обломки беспилотников пали в Днепровском, Голосеевском и Подольском районах Киева.

Обломки «Шахедов» упали на жилые многоэтажки в Днепровском и Подольском районах столицы. В Голосеевском они упали на территорию промышленной зоны, в Днепровском также зафиксировано падение на заведение общественного питания.

Также Кличко сообщил, что из-за атаки есть по меньшей мере семь пострадавших в столице.

«Одного из них госпитализировали. Другим медики оказали помощь на месте», — отметил он.

Анонимный местный Telegram-канал также обнародовал видео, на котором видно, как из-за возгорания в одной из многоэтажек в Днепровском районе столицы на верхнем этаже заживо горит человек (видео не публикуется по этическим соображениям). Оттуда доносятся громкие крики. Информация пока не подтверждена.

Около 03:00 часов в ГСЧС сообщили о последствиях вражеского обстрела Киева. По информации ведомства, погибли по меньшей мере два человека: одна женщина в Днепровском районе и один мужчина в Голосеевском.

В Подольском и Днепровском районах пока удалось ликвидировать пожары, в Голосеевском и других ликвидация последствий вражеских обстрелов продолжается.

Оперативные службы продолжают работать на местах. Информация о пострадавших обновляется.

Атака по Киевской области

Также во время ночного обстрела россияне ударили по Бучанскому району Киевской области, в результате чего есть двое пострадавших и повреждены жилые здания.

Под обстрелом на Киевщине также оказался Фастовский район, где поврежден жилой дом. В Броварском районе Киевской области оперативные службы ликвидировали пожар на предприятии.

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