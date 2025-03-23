Эксперт разгадал загадку портрета Трампа, подаренного Путиным с тайным умыслом 2 23.03.2025, 8:40

11,228

Роман Цимбалюк

«Это потрясающе!»

Российские спецслужбы вполне могли по указке Кремля вставить в раму картины, которую Путин передал в подарок Трампу, прослушку, чтобы власти РФ могли получать нужную информацию из Белого дома напрямую, предположил Роман Цимбалюк.

Об этом Роман Цимбалюк рассказал на своем YouTube-канале.

Журналист объяснил, с какой целью, по его мнению, Путин подарил Трампу портрет: «На что мы должны обратить внимание? Это потрясающе! Я по-другому просто не могу описать. По задумке ФСБ, Трамп должен сказать, что президенты, которые были в США до этого, портреты которых время от времени приносят в кабинет действующему лидеру или уносят, это, конечно, все хорошо, но нет. Трамп должен, по мнению кремлевских заговорщиков, повесить именно свой портрет. Сделать это нужно непосредственно в Овальном кабинете. А для чего это? Зная подходы россиян к этому делу, я вообще не удивлюсь, что там в раму вшита система прослушки и всякого такого, чтобы всегда «быть на связи» с Белым домом, даже когда Трамп этого не знает».

«Не знаю, как можно в современном мире пытаться оправдать «маньяка», и это при том, что они и новости читают, и знают, сколько людей погубила российская армия, то это просто какая-то потрясающая история в части того, как можно не называть вещи своими именами. Этот Уиткофф сообщает: «Молился за Трампа не потому, что он был президентом США, а потому что он был его другом. Он молился за друга». В чем особенность момента? Чтобы не говорить о сути происходящего, то есть о российском вторжении, тут пошли в ход молитвы, атомные электростанции и всякое такое», - высказался о происходящем в США Роман Цимбалюк.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com