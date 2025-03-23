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Bloomberg: Скандал вокруг визита Маска на секретную встречу в Пентагоне получил продолжение

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  • 23.03.2025, 8:49
  • 10,966
Bloomberg: Скандал вокруг визита Маска на секретную встречу в Пентагоне получил продолжение
Илон Маск

Сотрудников Минобороны США проверят на полиграфе.

Пентагон инициировал расследование с использованием полиграфа, чтобы выявить возможные утечки информации о планировавшемся участии миллиардера Илона Маска в закрытой встрече ведомства, на которой якобы должны были обсуждать военные планы США на случай войны с Китаем.

Об этом информирует Bloomberg.

На этой неделе NYT сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что Маск должен был посетить закрытый брифинг, посвященный обсуждению американских планов в случае войны с КНР.

Публикация вызвала скандал, после чего руководитель аппарата министра обороны США Джо Каспер потребовал провести расследование «несанкционированного разглашения» данных о национальной безопасности, отмечает агентство.

По его словам, виновные должны быть переданы в правоохранительные органы для дальнейшего уголовного преследования.

В свою очередь, сам Маск назвал опубликованную журналистами информацию «фейком» и пригрозил судом сотрудникам Пентагона, которые слили в СМИ «ложные сведения».

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