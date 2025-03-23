Взрывы в России: БПЛА ударили по Астрахани и Волгограду
- 23.03.2025, 8:59
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Мог быть атакован местный НПЗ.
В ночь на 23 марта россияне пожаловались на звуки взрывов в Волгограде. По их словам неизвестные дроны пытались атаковать местный НПЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В частности, жители города рассказали каналу SHOT, что слышали минимум три взрыва в Кировском районе Волгограда. Утверждается, что система ПВО якобы сбила воздушные цели на подлете к местному НПЗ. Как сообщили очевидцы, они слышали характерные звуки беспилотников и видели вспышки в небе. Так, одна из вспышек была зафиксирована на видео.
Помимо этого канал SHOT сообщал, что минимум два звука взрыва было слышно в городе Калач-на-Дону Волгоградской области (около 66 км до Волгограда). По предварительным данным, неизвестные дроны следовали через города Морозовск, Суровикино и Калач-на-Дону из Ростовской области на низкой высоте.
Взрывы в Астраханской области
Еще несколько взрывов местные услышали в Астраханской области этой же ночью – а именно над городом Ахтубинск. Здесь тоже слышали и дроны, и работу ПВО, а наблюдать пришлось «красные вспышки в небе», сообщает «24 канал».
В сети пишут, что БПЛА четко фиксировали в пригороде Ахтубинска. Однако пока информации о разрушениях на каких-то военных объектах нет.
А около 5 утра стало известно, что власти в России ввели «временные ограничения» в аэропортах Саратова и Волгограда.