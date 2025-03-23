Лукашенко запутался в показаниях 5 Александр Класковский, «Позірк»

23.03.2025, 9:15

6,916

«Орешник» в Беларуси может оказаться большой липой.

В истории с размещением в Беларуси путинского «вундерваффе» — ракетного комплекса «Орешник» — большие белорусские начальники явно путаются в показаниях. Да и вся эта история может оказаться большой липой. Или, как сейчас модно говорить, ИПСО.

Вот вам и «со дня на день»!

26 января, проголосовав на «выборах себя», Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске сенсационно сообщил, что «Орешник» будет доставлен в Беларусь «со дня на день».

Но время шло, а сенсация никак не сбывалась. Или, может, событие засекретили?

Да нет, тот же Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ 14 марта, заявил, что несколько ракетных комплексов «Орешник» Москва передаст Беларуси — маленькое уточнение — к концу года.

Четырьмя днями позже уже и госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, рассказывая на госТВ о перспективах размещения «Орешника» в Беларуси, обрисовал примерно те же сроки: «Думаю, что к концу года мы выполним поручения двух президентов».

Как видим, «со дня на день» оказалось пылью в глаза. И зачем было ее пускать? Чтобы врагов напугать?

Но они ведь не простаки, и память у них подлиннее, чем у рыбки гуппи. Во вражеских штабах наверняка не забыли: Владимир Путин еще 6 декабря прошлого года по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства в Минске сказал, что «Орешник» возможно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025-го. Заметим: «возможно» — это не синоним «обязательно».

Причем российский президент пояснил: это станет возможным по мере наращивания серийного выпуска комплексов в РФ и поступления их на вооружение российских РВСН — Ракетных войск стратегического назначения (к этому моменту мы еще вернемся).

Путин: «Ну десять-то — это ты уж…»

Поправил Путин «младшего брат» и насчет числа предполагаемых к размещению на его территории комплексов. Лукашенко в кулуарах саммита ЕАЭС 26 декабря запросил аж десять, на что российский президент со снисходительной улыбкой бросил: «Ну десять-то — это ты уж…»

Месяцем позже Лукашенко пришлось заявить: «Про десять «“Орешников» — это я пошутил. Чтобы произвести столько комплексов, России нужно два-три года. Это сложное оружие. Чтобы защитить Беларусь, достаточно одного «Орешника».

Вот это уже ближе к истине. Да и то два-три года — это очень оптимистичный прогноз. Например, «Искандеры» Лукашенко просил у Москвы лет 15. И оттуда раз за разом звучали отговорки: мол, самим не хватает.

Так и сейчас. Во-первых, не факт, что россияне действительно наладили серийное производство «Орешника» (здесь уже Путин может пускать пыль в глаза). Во-вторых, вряд ли Москва разгонится в первую очередь (а то и вообще) завозить эти ракеты в Беларусь. Почему — об этом чуть ниже.

Наконец, еще один важный момент. Да, «Искандеры» в конце концов поступили на вооружение белорусской армии. Теперь Лукашенко раз за разом изображает дело так, будто бы и «Орешник» окажется в его распоряжении.

К слову, в подобном мифическом ключе он рисует и сюжет с размещением российского ТЯО — тактического ядерного оружия, которого здесь пока никто не видел.

Между тем Путин четко заявил, что «Орешник» в Беларуси будет входить в комплекс российских РВСН. Правда, сделал великодушный жест: мол, цели дадим определять Минску.

Однако какие бы цели ни выбрал белорусский главнокомандующий, что толку, если приказать российским военным стрелять туда-то и туда-то он все равно не сможет. Ежу понятно, что решение применить «вундерваффе» с территории союзника будет принимать Кремль.

Так что Путин в этом плане просто позволяет Лукашенко сохранить лицо. Реально же на долю «младшего брата» достанется только вероятная вражеская ответка.

Кое-что о мертвой зоне

Далее, говоря о перспективах размещения «Орешника» в Беларуси, российский руководитель отметил, что необходимо решить некоторые технические вопросы, такие как «определение минимальной дальности».

Сказано было вскользь, но это важный штрих. Объединение BelPol в своем расследовании истории с «Орешником» отмечает два момента.

Во-первых, как и любое оружие, «Орешник» имеет мертвую зону. Он относится к ракетам средней дальности, радиус действия которых — от 1000 до 5500 километров. «Первый показатель возможно немного уменьшить, но не существенно. А вот поразить объекты, находящиеся на расстоянии, например, менее 500 км, точно не получится», — отмечают авторы расследования.

Они высмеивают иллюстрации пропагандистов Лукашенко, пугающих, что от Бреста до Вильнюса, например, эта ракета долетит за пару минут. По прикидкам BelPol’а, «с территории Беларуси попасть ракетой такого типа ни в Польшу, ни в Литву, ни в Латвию невозможно»: слишком близко.

Во-вторых, если поставить такие комплексы в Бресте (или в другом месте рядом с натовской территорией), то, как отмечается в расследовании, их легко уничтожить из обычных артиллерийских систем калибра 155 мм.

Неслучайно и Лукашенко заявил 26 января, что хотел бы разместить «Орешник» «ближе к Смоленску», поскольку «надо определенное расстояние.

Но позвольте, зачем тогда вообще огород городить? С таким же успехом россияне могут поставить это оружие и на западе самой Смоленской области. И оттуда оно прекрасно достанет до любой точки Европы. Полсотни километров туда-сюда в этом случае абсолютно не имеют значения.

Как видим, никакой чисто военной необходимости тащить эти ракеты в Беларусь нет. И вся эта эпопея может быть не чем иным, как ИПСО.

Расчет делается на то, что бесконечные разговоры о размещении «чудо-оружия» на территории союзника усиливают момент неопределенности, непредсказуемости, тревоги для противника. Кто знает, откуда, куда и когда надумают пульнуть два автократа.

Впрочем, «младшего брата», возможно, и спрашивать не станут. Вспомните, как Лукашенко оправдывается за нападение на Украину из Беларуси: мол, я ни сном ни духом, это все Путин.

Лукашенко: «От старшего брата ракета нужна будет»

И еще один аспект этой истории попахивает липой. Лукашенко несколько раз громогласно козырнул тем, что Беларусь якобы сама производит пусковые установки (ПУ) для «Орешника».

Например, 13 марта в Москве он заявил журналистам: «Несколько пусковых установок, которые для «Орешника» предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем». И добавил: «От старшего брата ракета нужна будет».

Снова, заметьте, дело подается так, будто Москва отдаст эти ракеты Беларуси, а не переместит вместе с ними части РВСН.

Ранее, 10 декабря, Лукашенко сказал, что «в «Орешнике» вся пусковая установка беларуская», ее «МЗКТ делает». Речь идет о Минском заводе колесных тягачей.

Вот тут-то и собака зарыта. Действительно, МЗКТ уже много лет производит колесные шасси для ракетной техники: когда-то советской, а позже — российской.

Но фишка в том, что ПУ мобильного ракетного комплекса — это не только колеса, а еще множество сложных прибамбасов. И легко понять, что на самом деле ПУ «Орешника» будут собирать в России, получив шасси от «младшего брата».

Косвенно об этом говорят и слова Вольфовича: «База — машина основная — изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь <…> Мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации, чтобы установить на них средство поражения».

Тем самым генерал Вольфович невольно опровергает своего главнокомандующего.

Далеко ли ушло это «вундерваффе» от советского «Пионера»?

Беларуский военный аналитик Александр Алесин считает, что под «Орешник» годятся шасси МЗКТ-79292. По версии BelPol’а и некоторых других источников, в этом случае используются шасси МЗКТ-79291. Но так или иначе они поедут в Россию.

Ряд экспертов предполагает, что производством нового «чудо-оружия» занимается корпорация «Московский институт теплотехники». Под ее эгидой при СССР создавались подвижные грунтовые ракетные комплексы «Пионер», которые считаются «предками» «Орешника».

Так что или Лукашенко плохо информируют подчиненные, или же он умышленно приукрашивает картину, изображая, что Беларуси под силу делать такие ПУ от и до: вот, мол, какие мы технологически продвинутые!

Отметим, что в эпоху холодной войны в БССР размещалось более половины советских ракет «Пионер». Они могли запускаться из ангаров с раздвижной крышей типа «Крона» или с оборудованных полевых позиций, расположенных на маршруте патрулирования.

Но насколько хорошо сохранилась эта инфраструктура (хотя Лукашенко козыряет, что «все сараи на месте») — большой вопрос.

Сказка о чудо-оружии выгодна обоим автократам

В целом вся история с «Орешником» очень похожа на блеф. Ряд экспертов считает, что это лишь слегка переделанное старье, возможности которого мифологизированы. Сверхзадача — наделать шороху, чтобы враги боялись.

И надо сказать, что интересы двух автократов в этом сюжете гармонично сочетаются.

Путин с его глобальными амбициями шантажирует «Орешником» (и традиционной ядеркой) Украину и Запад, чтобы навязать им свои требования, переделить мир.

А правителю Беларуси («клочка земли», как он выражается) мерещится, что натовцы грезят интервенцией, свержением его власти при помощи «беглых». И он бравирует этим «вундерваффе» (равно как и российским ТЯО), чтобы супостаты не сунулись. А заодно подыгрывает «старшему брату», выполняет свою роль в его ИПСО.

В итоге же все это — и ТЯО, и «Орешник» в Беларуси — может оказаться большой липой. Пока налицо лишь показушная акция, когда российские пропагандисты «символично» передали в подарок Лукашенко на 23 февраля саженцы настоящего орешника.

Насколько можно понять, их собирались высадить у столичного Дворца Независимости, в котором работает правитель.

Вот только комплекс «Орешник», если он попадет-таки в Беларусь, в этом месте вряд ли поставят. Потому что сюда же прилетит и ответка. А то и превентивный удар, если начнется настоящая заварушка.

Александр Класковский, «Позірк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com