Трамп: Только я могу остановить Путина

Трамп: Только я могу остановить Путина8
- 23.03.2025, 9:21
- 2,764
Президент США заявил, что мирный процесс находится у него «под контролем».
Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся «под контролем». Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.
Трамп подчеркнул, что его «хорошие» отношения с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.
«Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы. Никто. Ноль», - сказал Трамп.
Во время телефонного разговора 18 марта Путин сообщил, что готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в качестве первого шага, однако не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивают США. На следующий день Зеленский во время разговора с Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам.
Трамп отметил, что «очень хорошо» знает Путина.
«Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Крым, и он забрал Грузию, когда президентом был Буш, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить», - сказал Трамп.