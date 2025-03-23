Трамп: Только я могу остановить Путина 8 23.03.2025, 9:21

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что мирный процесс находится у него «под контролем».

Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся «под контролем». Об этом он сказал в интервью Outkick, пишет Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что его «хорошие» отношения с правителем России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, являются ключевыми для переговоров о прекращении боевых действий.

«Было бы замечательно иметь возможность это остановить. Скажу так, никто другой не смог бы. Никто. Ноль», - сказал Трамп.

Во время телефонного разговора 18 марта Путин сообщил, что готов ограничить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в качестве первого шага, однако не согласился на полное прекращение огня, на чем настаивают США. На следующий день Зеленский во время разговора с Трампом согласился на взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам.

Трамп отметил, что «очень хорошо» знает Путина.

«Путин никуда не вторгся, когда я был президентом. Он забрал Крым, и он забрал Грузию, когда президентом был Буш, когда президентом был Обама, и он пытается забрать все... Я не думаю, что в мире есть кто-то, кто мог бы остановить его, кроме меня, и я думаю, я надеюсь, что я смогу его остановить», - сказал Трамп.

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