Дадут ли в белорусском магазине сдачу, если подарочный сертификат стоит дороже, чем выбранный товар? 2 23.03.2025, 9:26

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Ответ сразу расстроит, а потом порадует.

Если не знаешь, чем порадовать близкого человека или коллегу, на помощь приходит подарочный сертификат. Сюрприз приятный. Однако не все знают, как правильно им воспользоваться. Один из самых распространенных вопросов, что делать, если стоимость покупки оказалась меньше номинала сертификата? «Зеркало» спросило у юриста. Рассказываем.

Юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help с ходу предупреждает: сдачу с подарочного сертификата не выдают.

— Почему? Потому что сертификат — это не наличные и не банковская карта, а предоплаченный товар. Когда его покупают, деньги сразу переходят магазину в качестве аванса, и законодательство Беларуси не требует их возврата, — объясняет специалист.

Однако это не значит, что оставшаяся сумма пропадает. В пределах срока действия сертификата магазин обязан дать человеку возможность потратить его на другие покупки.

— Чтобы не терять деньги, лучше заранее подбирать товары так, чтобы использовать всю сумму «подарка», — отмечает собеседник. — В то же время некоторые магазины также позволяют перенести остаток на следующую покупку или зачислить его на бонусный счет.

А что делать, если сертификат есть, а в этом магазине, вам ничего не нужно? Можно ли обменять подарок на деньги?

— Вернуть сертификат и получить деньги не получится, но его всегда можно передарить тому, кто точно им воспользуется, — предупреждает юрист. — Важно помнить, у сертификата есть срок действия, и, если он истечет, магазин не обязан его продлевать или возвращать его стоимость.

По словам собеседника, закон четко регулирует правила использования сертификатов. Несмотря на это, некоторые магазины идут навстречу клиентам. Например, иногда продавцы возвращают небольшие суммы наличными или предлагают другие варианты того, как поступить с остатком.

— Поэтому, если вам не удалось полностью использовать сертификат, стоит уточнить в магазине, какие еще есть возможности, — говорит юрист. — Мой главный совет для тех, кто получил такой подарок, — внимательно прочтите условия на нем и заранее запланируйте покупки. Это поможет избежать неожиданных ситуаций и использовать всю сумму без остатка.

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