СМИ: Союзники обсуждают направление в Украину двух военных миссий

СМИ: Союзники обсуждают направление в Украину двух военных миссий1
- 23.03.2025, 9:40
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В Италии озвучили детали.
Союзники Украины обсуждают новый план, который предусматривает направление в страну двух миротворческих миссий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут итальянские СМИ.
Так, по данным издания La Repubblica, такой план предусматривает, что в случае, если Киеву и Москве удастся достичь договоренностей по прекращению огня, в Украину могут быть отправлены как миротворцы ООН, так и миротворцы от Коалиции желающих.
Отмечается, что миротворческий контингент под эгидой ООН будет состоять из военнослужащих из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Их разместят на российско-украинской границе.
В то же время военные из Коалиции желающих будут контролировать границы между Украиной и ЕС. Ожидается, что это будут солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.
В свою очередь итальянская La Stampa отмечает: «Разумеется, согласие России (также) будет необходимо для того, чтобы достичь модели управления и верификации после подписания соглашения. Но привлечение ООН будет лишь одной из частей исследуемого механизма».
«Один из сценариев, над которым активно работают... заключается в создании четырех уровней взаимодействия. «Голубые каски» из неевропейских стран будут размещены в демилитаризованной зоне для наблюдения за соблюдением перемирия. Второе кольцо будет состоять из украинских войск. Третье - контингент добровольцев, не обязательно в пределах украинской территории, но, возможно, вблизи западной границы. Четвертым был бы так называемый «бэкстоп» США. То есть гарантия, которую требуют как европейцы, так и украинцы, - абсолютной американской защиты», - пишет издание.
Кроме того отмечается, что «Вашингтон, по последним слухам, был бы готов сыграть свою роль при условии, что Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых».
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под руководством ООН для предотвращения нового нападения РФ на Украину в случае возможного мирного соглашения. Это рассматривается как альтернатива введению европейских войск.