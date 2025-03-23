закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 10:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Союзники обсуждают направление в Украину двух военных миссий

1
  • 23.03.2025, 9:40
  • 1,044
СМИ: Союзники обсуждают направление в Украину двух военных миссий

В Италии озвучили детали.

Союзники Украины обсуждают новый план, который предусматривает направление в страну двух миротворческих миссий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут итальянские СМИ.

Так, по данным издания La Repubblica, такой план предусматривает, что в случае, если Киеву и Москве удастся достичь договоренностей по прекращению огня, в Украину могут быть отправлены как миротворцы ООН, так и миротворцы от Коалиции желающих.

Отмечается, что миротворческий контингент под эгидой ООН будет состоять из военнослужащих из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Их разместят на российско-украинской границе.

В то же время военные из Коалиции желающих будут контролировать границы между Украиной и ЕС. Ожидается, что это будут солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.

В свою очередь итальянская La Stampa отмечает: «Разумеется, согласие России (также) будет необходимо для того, чтобы достичь модели управления и верификации после подписания соглашения. Но привлечение ООН будет лишь одной из частей исследуемого механизма».

«Один из сценариев, над которым активно работают... заключается в создании четырех уровней взаимодействия. «Голубые каски» из неевропейских стран будут размещены в демилитаризованной зоне для наблюдения за соблюдением перемирия. Второе кольцо будет состоять из украинских войск. Третье - контингент добровольцев, не обязательно в пределах украинской территории, но, возможно, вблизи западной границы. Четвертым был бы так называемый «бэкстоп» США. То есть гарантия, которую требуют как европейцы, так и украинцы, - абсолютной американской защиты», - пишет издание.

Кроме того отмечается, что «Вашингтон, по последним слухам, был бы готов сыграть свою роль при условии, что Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под руководством ООН для предотвращения нового нападения РФ на Украину в случае возможного мирного соглашения. Это рассматривается как альтернатива введению европейских войск.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко