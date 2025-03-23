СМИ: Союзники обсуждают направление в Украину двух военных миссий 1 23.03.2025, 9:40

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В Италии озвучили детали.

Союзники Украины обсуждают новый план, который предусматривает направление в страну двух миротворческих миссий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут итальянские СМИ.

Так, по данным издания La Repubblica, такой план предусматривает, что в случае, если Киеву и Москве удастся достичь договоренностей по прекращению огня, в Украину могут быть отправлены как миротворцы ООН, так и миротворцы от Коалиции желающих.

Отмечается, что миротворческий контингент под эгидой ООН будет состоять из военнослужащих из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Их разместят на российско-украинской границе.

В то же время военные из Коалиции желающих будут контролировать границы между Украиной и ЕС. Ожидается, что это будут солдаты из Великобритании, Франции, Германии, Канады и Италии.

В свою очередь итальянская La Stampa отмечает: «Разумеется, согласие России (также) будет необходимо для того, чтобы достичь модели управления и верификации после подписания соглашения. Но привлечение ООН будет лишь одной из частей исследуемого механизма».

«Один из сценариев, над которым активно работают... заключается в создании четырех уровней взаимодействия. «Голубые каски» из неевропейских стран будут размещены в демилитаризованной зоне для наблюдения за соблюдением перемирия. Второе кольцо будет состоять из украинских войск. Третье - контингент добровольцев, не обязательно в пределах украинской территории, но, возможно, вблизи западной границы. Четвертым был бы так называемый «бэкстоп» США. То есть гарантия, которую требуют как европейцы, так и украинцы, - абсолютной американской защиты», - пишет издание.

Кроме того отмечается, что «Вашингтон, по последним слухам, был бы готов сыграть свою роль при условии, что Киев подпишет соглашение о добыче полезных ископаемых».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает возможность создания миссии под руководством ООН для предотвращения нового нападения РФ на Украину в случае возможного мирного соглашения. Это рассматривается как альтернатива введению европейских войск.

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