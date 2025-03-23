Атака России на Киев: жертвой стал 5-летний ребенок 2 23.03.2025, 9:54

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Стали известны последствия массированного удара «Шахедами».

Вечером в субботу, 22 марта, российские войска атаковали «Шахедами» украинскую столицу. Силы ПВО работали по вражеским БПЛА на левом берегу Киева. После полуночи в городе снова было громко, есть попадание обломков в многоквартирные дома – там вспыхнули пожары, трое людей погибли, еще 10 пострадали. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Последствия атаки РФ зафиксированы в нескольких районах, пишет «Обозреватель».

В Подольском районе Киева зафиксировано падение БПЛА, предварительно – без разрушений и пострадавших, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Внимание! г.Киев! В вашем направлении вражеские БПЛА с востока! Борисполь – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях!» – предупреждали в Воздушных силах.

После полуночи в Киеве снова было громко. «Вражеский БПЛА севернее Киева движется в юго-западном направлении», – предупреждали в ВС ВСУ.

В КГВА сообщили, что по вражеским целям работала ПВО. В Киевской области по «Шахедам» также работала противовоздушная оборона.

Вражеский БПЛА попал в многоквартирный дом в Днепровском районе, сообщил Ткаченко. «На место следуют службы. Информация о пострадавших устанавливается», – написал он. Кличко уточнил, что в жилой дом попали обломки дрона, на верхних этажах вспыхнул пожар.

В этом же районе, предварительно, есть падение обломков на нежилое помещение. Возникло возгорание в заведении питания.

Затем в Днепровском районе зафиксировали еще одно падение обломков на 20-м этаже жилого дома.

«В Днепровском районе зафиксировано еще одно падение обломков дрона. Повреждены окно, пол и потолок одной из квартир», – сообщил позже Ткаченко.

В ГСЧС сообщили, что в Днепровском районе был ликвидирован пожар площадью 100 кв.м на верхних этажах 9-этажки с распространением на кровлю. Погибла женщина, из дома эвакуированы 27 человек.

По другому адресу на 6-м этаже 16-этажного дома повреждено окно, пол и потолок одной из квартир.

Голосеевский район

В Голосеевском районе также упали обломки «Шахеда». «Падение обломков в промзону в Голосеевском районе. Предварительно – без пострадавших», – написал Кличко.

В этом районе продолжалась ликвидация пожара 4-этажного офисно-складского здания на площади 2000 кв. м. Ликвидировано возгорание жилого вагончика и грузовых автомобилей на площади 60 кв. м. Погиб человек.

Ситуация в других районах

В Подольском районе возникло возгорание на 20-м этаже многоквартирного дома.

«Подольский район: ликвидирован пожар на площади 20 кв.м на 20-м этаже 25-этажного жилого дома», – сообщили в ГСЧС.

В Шевченковском районе в результате падения обломков повреждены два легковых автомобиля.

В Деснянском районе столицы вспыхнул пожар на открытой местности – возгорание возникло в лесополосе.

Кличко сообщил о семи пострадавших по состоянию на 2:00. Один из них госпитализирован, другим медики оказали помощь на месте.

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