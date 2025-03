Невидимый архитектор политики Трампа: кто стоит за ключевыми решениями Белого дома 23.03.2025, 10:00

Винс Хейли

Его влияние охватывает широкий спектр вопросов — от здравоохранения и энергетики до криптовалюты.

Возглавляющий Совет по внутренней политике США (DPC) Винс Хейли является самым влиятельным, при этом малоизвестным членом команды Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, Хейли остается ключевой фигурой в формировании внутренней политики США и автором многих инициатив, которые определяют повестку республиканцев и находят отклик у консервативных избирателей, сообщает RTVi.

Работа Хейли, отмечает WSJ, охватывает широкий спектр вопросов — от здравоохранения и энергетики до криптовалюты. Он работает с Трампом с 2016 года и заслужил репутацию человека, глубоко понимающего мысли и предпочтения президента.

«Я не могу представить, чтобы кто-то лучше понимал мыслительный процесс президента, политику, которая ему нравится, и то, что он не поддержит», — отмечает Джо Гроган, возглавляший DPC в первый срок Трампа.

58-летний Хейли, чью кандидатуру в ноябре Трамп выдвинул на пост главы DPC после победы на выборах, не только помогает президенту формировать ключевые инициативы, такие как «Города свободы» и «Национальный сад американских героев», но и сыграл важную роль в разработке позиции Республиканской партии по вопросам абортов, криптовалюты и борьбы с инфляцией. Одной из ключевых задач Хейли является реализация предвыборных обещаний Трампа.

Внутри Белого дома Совет по внутренней политике даже неофициально называют «Офисом выполненных обещаний» (Office of Promises Kept). Хейли работает в тесном сотрудничестве со Стивеном Миллером, заместителем главы администрации по вопросам политики, и другими ключевыми фигурами, включая Илона Маска. Однако, как отмечает Сесилия Муньос, занимавшая аналогичную должность при Бараке Обаме, появилось «слишком много поваров на кухне», что усложняет работу Хейли.

Как утверждает WSJ, Хейли также известен своей способностью точно передавать голос Трампа.

«Он как ходячая энциклопедия политики Дональда Трампа, — говорит Тони Фабрицио, социолог кампании Трампа. — И он также очень хорошо понимает голос президента и то, как президент мог бы что-то сформулировать».

Во время предвыборной кампании 2024 года именно Хейли предложил идею обвинить демократов в «войне против демократии», сделав акцент на превращении системы правосудия в политическое оружие против оппонентов. Этот подход стал одним из центральных элементов риторики Трампа.

Хейли также сыграл важную роль в формировании позиции Республиканской партии по криптовалюте. Он встречался с представителями криптоиндустрии и помог включить соответствующие формулировки в платформу партии. Кроме того, Хейли активно участвовал в разработке политики в области здравоохранения, включая создание комиссии по расследованию роста числа хронических заболеваний среди детей, что позже стало частью платформы «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again, MAHA).

В то же время Хейли предпочитает избегать внимания: он опубликовал всего один пост в своем практически бездействующем аккаунте в X, редко дает интервью, а в сети почти нет его фотографий. Тем не менее он остается одной из ключевых фигур в администрации Трампа. Его глубокие знания республиканской политики, полученные за годы работы с бывшим спикером Палаты представителей Ньютом Гингричем, и умение находить компромиссы между различными фракциями внутри партии делают его незаменимым советником, утверждает WSJ.

Как отметил Крис Лаcивита, один из руководителей кампании Трампа, «Хейли был ключевой фигурой в том, чтобы избежать политических ловушек, особенно в вопросах абортов». В 2024 году, когда дебаты о федеральных ограничениях на аборты разделили Республиканскую партию, Хейли смог найти баланс между консервативными лидерами, которые настаивали на строгих ограничениях, и теми, кто считал, что такие меры могут оттолкнуть избирателей. В результате была принята платформа, которая признает «право на жизнь», но оставляет решение вопроса абортов на усмотрение штатов.

Назначение Хейли на пост директора Совета по внутренней политике было встречено с энтузиазмом. Трамп назвал его «очень образованным человеком с блестящим умом», способным разрабатывать политику, которая работает на благо американского народа.

Хейли по образованию юрист. Он получил степень бакалавра в Колледже Уильяма и Мэри, юридическую степень и степень магистра в области иностранных дел в Университете Вирджинии, а также степень магистра в области европейского права в Колледже Европы. Первые 10 лет своей карьеры он работал на Гингрича, с которым написал книгу «Бурите здесь, бурите сейчас, платите меньше» (Drill Here, Drill Now, Pay Less), ставшую частью республиканской стратегии по увеличению энергетической независимости США.

