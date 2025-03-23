Путин в душе проклинает Лаврова 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

23.03.2025, 10:23

7,476

Клика стариков оказалась у разбитого корыта.

Путин своих не бросает, кажется так выглядит его стратегия для удержания власти, когда ему перевалило за 72 года. Главный кремлевец очень боится запуска процесса смены поколений в высших эшелонах власти, массового прихода молодежи, ведь тогда нужно будет уходить. Поэтому он держится за своих одногодок, не взирая на показатели их эффективности. Главное, что в политическом плане эти политические деятели не могут составить ему конкуренции.

Интерес к проблеме российской геронтократии привлекло празднование 75-летия министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он самый пожилой член правительства Мишустина, и сидит на посту более 20 лет, т.е. дольше Молотова, но пока не пересидел Громыко. В публичной плоскости давно ходят слухи о необходимости замены главы дипломатического ведомства, любящего выражаться благим матом. Тем более сам Лавров выглядит уставшим и многое из своих задач передал на уровень заместителей.

Путин решил своего старого соратника уважить и наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного – высшей российской наградой. Официальная формулировка: «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность». Хотя ряд высокопоставленных чиновников видят в награде знак подготовки выхода Лаврова на заслуженный отдых, не так много желающих занять его место сейчас, ведь внешнюю политику РФ трудно назвать успешной.

Лавров, также как и российские спецслужбы, провалили все возможные невоенные способы отстаивания интересов РФ, и в итоге уже третий год Россия ведет позорную и саморазрушительную агрессивную войну против Украины. Силы страны подорваны, а потому она вынуждена искать военной и людской подпитки среди стран-изгоев, таких как Иран и Северная Корея. Подобные реалии не вписываются в модель усиления российской субъектности и веса Москвы на международной арене. Так называемое восстание против Запада обернулось трансформацией России в подобие вассала Пекина, которым хозяин помыкает, исходя из своих текущих потребностей.

Но Лавров сам говорит, что ему платят не за оптимизм, а за пацанское поведение на международной арене, дабы Путин на его фоне не выглядел уже совсем ущербным. «Привлекательность» Лаврова столь высока, что европейцы бегут, когда видят его. Вот такое чучело огородное, творец путинской школы дипломатии, «лучший» глава МИД современности, который добился введения против РФ 28 595 санкций!

Лавровской дипломатией «вежливых людей», шпионов, террористов и боевиков еще сто лет можно пугать весь мир. Сам же Лавров еще как минимум до сентября будет оставаться на посту, пока не нормализует отношения с врагами, ведь Путин, находясь в глубоком смысловом тупике в душе проклинает своего дружка вместе с которым довел Россию до разбитого корыта.

По этой же причине Путин пока не выбрасывает «маршала победы» и почти 70-летнего Шойгу, который намедни повез челобитную в Пхеньян, лично Ким Чен Ыну. По такой же логике достали из нафталина 71-летнего руководителя 5-й службы ФСБ Сергея Беседу. Он напрочь провалил план путинского блиц-крига против Украины в феврале 2022 года, а теперь стал уважаемым членом переговорной группы с США, дабы наилучшим образом представить РФ на переговорах.

Вот такая команда геронтократов, которая давно показала свой максимум деструктивности. Похоже им особо терять уже нечего, а потому они и дальше готовы рулить машиной смерти, пока она окончательно не расшибется вдребезги. Так, а какие еще могут быть ожидания от клики стариков, стоящих в очереди грядущей череды пышных похорон.

Телеграм-канал «Сито Сократа»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com