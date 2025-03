Сурков раскрыл истинные намерения Кремля относительно Украины 13 23.03.2025, 10:32

Они противоречат заявлениям Уиткоффа.

Специальный представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф во время интервью 21 марта некритически расширил ряд российских требований, претензий и оправданий по поводу войны в Украине. Он говорил, что конечной целью текущего этапа переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой является достижение 30-дневного прекращения огня, а уже потом речь пойдет о переговорах по полному прекращению боевых действий.

На этом фоне появилось ориентированное на западную аудиторию интервью бывшего близкого советника российского диктатора Владислава Суркова, в котором он повторил ряд древних заявлений и амбиций Кремля, прямо противоречащих утверждениям Уиткоффа. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

«Заявления Суркова согласовываются с заявлениями Путина и чиновников России, которые недавно неоднократно утверждали, что Россия намерена взять Украину под свой контроль и установить сюзеренитет над соседними странами, чтобы ослабить Запад и усилить свое глобальное влияние», – указали аналитики.

Они напомнили, что ранее Сурков был давним близким советником Путина и организовывал протесты в Крыму против украинского правительства в 2014 году. Он также руководил проектом Кремля в 2014-2015 годах по содействию созданию на востоке Украины «новороссии» (аморфного, вымышленного региона в Украине, который, как утверждали кремлевские чиновники, включает всю ее южную и восточную часть и является «неотъемлемой» частью России). В феврале 2020 года Путин уволил Суркова с должности своего помощника. И вот 19 марта в интервью французскому изданию L'Express тот заявил, что победа России в Украине будет «военным или военно-дипломатическим разгромом Украины» и «расколом этого искусственного квазигосударства на его природные фрагменты».

Сурков выразил убеждение, что Россия достигнет этой стратегической цели, которая не изменилась с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, даже если на этом пути будут «маневры, замедления и паузы». Он уверял, что возвращение Украины в желаемую и определенную Россией сферу влияния было целью Кремля еще с момента распада Советского Союза. Также утверждал, что «Украина является искусственным политическим образованием», которое состоит «по меньшей мере» из трех регионов – «российского» юга и востока Украины, «российско-нероссийского» центрального района и «антироссийского» запада.

По мнению путинского приспешника, российская война в Украине «разделит россиян и антироссиян» и «ограничит» «антироссиян» их «исторической территорией», чтобы они «перестали распространяться по русской земле». Сурков утверждал, что, «возможно», Украина будет существовать как «настоящее государство» в будущем, но как гораздо меньше образования. Кроме того, он намекал, что Европа будет вовлечена в будущее разделение Украины, утверждая, что «сбалансированное разделение страны должно включать долю Брюсселя». На вопрос о том, как он видит российские границы, пропагандист ответил, что идеология «русского мира» «не имеет границ» и существует «везде, где есть российское влияние», в частности культурное, военное, экономическое, идеологическое или гуманитарное. Сурков заявил, что влияние России различается в разных регионах мира, но «никогда не бывает нулевым». Он утверждал, что Россия «разлетится во все стороны».

«Кремль не раз использовал идею «русского мира», чтобы оправдать свое военное вмешательство в бывшие советские государства и утверждать, что территории бывших СССР и Российской империи являются историческими российскими территориями. Заявления Суркова о претензиях России на юг и восток Украины и предстоящем расширении «русского мира» прямо противоречат заявлению Уиткоффа о том, что у России нет территориальных амбиций за пределами Крыма и Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей», – подчеркнули в ISW.

