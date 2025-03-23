Суд вынес решение об аресте главного соперника Эрдогана 23.03.2025, 10:46

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Экрем Имамоглу

Задержание политика вызвалр массовые протесты в Турции.

Мэра Стамбула Экрема Имамаглу арестовали по делу о коррупции и пособничестве террористической группе. Такое решение принял суд.

Об этом сообщает NTV Habber.

Заседание суда состоялось в воскресенье, 23 марта. Утром Иммаглоу давал показания, его допрос длился около двух часов. Всего в деле фигурируют 89 подозреваемых. Прокуратура просила суд арестовать фигурантов.

Суд поставил взять мэра Стамбула под стражу, пока продолжается досудебное расследование.

Протесты в Турции

Напомним, что 19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Иммаглоу. Он является главным политическим соперником турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иммаглоу подозревается в коррупции и пособничестве террористической группе - Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции. Сам мэр Стамбула отвергает обвинения.

Арест политика вызвал волну масштабных протестов. Они проходили в Стамбуле, Анкаре и других городах Турции. За прошедшие сутки на протестах задержали более 300 человек. Власти предупредили, что «не потерпят хаоса и провокаций».

Также соцсеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протестов.

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