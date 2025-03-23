Илья Протас повторил достижение Макдэвида, Тавареса и Марнера в OHL 1 23.03.2025, 11:17

Белорусский нападающий заработал 124 балла в 61 игре.

«Виндзор» завершил регулярный чемпионат в OHL.

Белорусский нападающий Илья Протас заработал 124 (50+74) балла в 61 игре, в среднем – 2.033 очка за матч, сообщает «Трибуна».

За последние 15 лет подобное достижение покорялось только шести игрокам в возрасте 18 и младше лет. Среди них претендент на первый номер драфта НХЛ-2025 и лучший бомбардир OHL Майкл Миса, а также звезды НХЛ: Джон Таварес, Митч Марнер, Коннор Макдэвич и Марко Росси.

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