В Минске открывается магазин мебели с товарами IKEA 8 23.03.2025, 10:50

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Но есть нюанс.

В Prizma на станции метро «Партизанская» откроется «один из самых больших в стране» магазинов белорусской сети Swed House, в которой якобы продаются товары бренда IKEA, ушедшего с белорусского рынка в начале войны в Украине.

Об этом пишет Myfin.by со ссылкой на компанию-девелопера «Сигмаполюс». Сообщается, что новый магазин Swed House предлагает товары IKEA и изделия собственного производства от фабрик, ранее сотрудничавших со шведским брендом.

«Все товары будут выдержаны в стиле минимализма и соответствовать высокому качеству известной марки», – сообщает компания, дополняя, что на все позиции останутся доступные цены.

В ТРЦ рассчитывают, что с новым магазином наполняемость превысит 84%, а это «один из самых высоких показателей в истории торговой недвижимости в Минске».

После ухода IKEA и Jysk с российского и белорусского рынков компания «Мердем», владелец белорусского бренда Swed House, очень быстро освоилась с новой конъюнктурой. Она связалась с изготовителями продукции, производившими ее для IKEA, и начала делать такую же продукцию, но уже под собственным брендом. Так сказать, «товары-аналоги».

В разговоре с «Белсатом» представителями компании «Мердем» в 2023 году подчеркивали, что товары под брендом Swed House не являются товарами из IKEA, как часто утверждают вывески на самих магазинах. То есть «какие-то незначительные отличия у них все же имеются, но, не зная подробностей, покупатель не отличит сразу товар Swed House от товара «IKEA».

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