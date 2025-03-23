«На Путина можно повлиять только так» 23.03.2025, 10:54

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Виталий Портников

Никакие договоренности не изменят позиции Кремля.

Журналист Виталий Портников напомнил, что тираны понимают только закон силы и поэтому на Путина можно повлиять только так.

«Я думаю, что единственная возможность противостоять амбициям Путина - это сила. Если Российская Федерация сможет завоевать Одессу, то она, безусловно, аннексирует Одесскую область и Одессу. Вы это прекрасно понимаете, и никакие договоренности не изменят мнения Путина. Если РФ окажется неспособной завоевать Одессу, то она ни на что и не будет претендовать. Тут все очень просто, я бы сказал, прозрачно просто в этой ситуации», - заявил Виталий Портников.

«Если Российская Федерация не сможет удержать оккупированные территории, то она и не сможет на них претендовать. Вот сейчас Россия не может захватить Херсон, не может захватить Запорожье, какая разница, что она их записала в Конституцию? Если она может захватить какую-то территорию украинскую или неукраинскую, то она будет ее контролировать вне зависимости от того, что об этом думают другие», - пояснил политический обозреватель.

Затем Виталий Портников подробно рассказал о неофициальном законе, который действует сейчас в мире: «На самом деле после 2014 года международное право, которого мы придерживались в Европе после Второй мировой войны, ликвидировано, разрушено российскими усилиями. Одновременно разрушена и сакральность конституционного права отдельных государств. Какая нам с вами разница, что записано в Конституции России? Сейчас речь идет только о силовом контроле: если кто-то может установить контроль над Донецкой, Луганской или Херсонской областью, например, Украина это сделает, то, значит, это будет Украина. Не сможет Украина этого добиться силой, политическим путем этого сделать нельзя, значит это будет территория, контролируемая Россией».

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