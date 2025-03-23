США отправили второй эсминец к границе с Мексикой

США отправили второй эсминец к границе с Мексикой1
- 23.03.2025, 11:08
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Корабль вышел из военно-морской базы Сан-Диего.
В субботу, 22 марта, Вооруженные силы США заявили, что направили еще один ракетный эсминец к водам вблизи южной границы. Этот шаг состоялся в рамках мер, которые сопровождают более жесткую иммиграционную политику президента Дональда Трампа.
Об этом пишет CNN.
В заявлении Северного командования ВС США говорится, что эсминец USS Spruance, который вышел из военно-морской базы Сан-Диего, будет помогать в «борьбе с морским терроризмом, распространением оружия, транснациональной преступностью, пиратством, разрушением окружающей среды и нелегальной морской иммиграцией».
«Развертывание USS Spruance в рамках миссии Северного командования США на южной границе обеспечивает дополнительные возможности и расширяет географию уникальных военных возможностей, которые работают с Министерством внутренней безопасности», - заявил генерал Грегори Гийо, командующий Северным командованием.
CNN напоминает, что на прошлой неделе США направили другой военно-морской эсминец в район южной границы. Также сейчас на границе с Мексикой уже находятся тысячи военнослужащих, которые в основном выполняют логистические и административные задачи.