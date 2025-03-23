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Украинские летчики уничтожили район сосредоточения сил оккупантов в Торецке

  • 23.03.2025, 11:41
Украинские летчики уничтожили район сосредоточения сил оккупантов в Торецке

Российские мотострелки размещались в подвале и укрытии.

Воздушные силы ВСУ 21 марта ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области. Ликвидированы десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА врага.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«21 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины успешно поразили район сосредоточения сил российской 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 103-го мотострелкового полка в укрытии и подвале укрытия в городе Торецк Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, место размещения оккупационных сил было полностью разрушено. В результате удара уничтожен личный состав врага - десантно-штурмовые группы и операторов дронов.

«Результат поражения уточняется, но уничтожение личного состава врага и места его укрытия значительно снижает эффективность подразделений вооруженных сил РФ на Торецком направлении», - добавляют в ВСУ.

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