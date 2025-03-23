«Дроны вот прямо между домов падают»
- 23.03.2025, 11:45
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Карпенков признался, что российские дроны взрываются в Беларуси практически каждую неделю.
В Беларуси практически каждую неделю падают дроны, которые приходится разминировать. Об этом сообщил в интервью пресс-службе внутренних войск замминистра внутренних дел и командующий внутренних войск Николай Карпенков.
Карпенков сказал, что «очень часто в приграничье залетают к нам», говоря о работе подразделений по разминированию. Он считает, что «Бог охраняет Республику Беларусь».
«Вот сколько они в полях падали — столько они взрывались. Но сколько они падали в населенных пунктах — Лойники, в Хоеве (имеются в виду Хойники и Лоев. — Прим. ред.) — вы знаете, они не взрываются. Они вот прямо между домов, вот, падают, на дорогу падают, до дома остается 50−60 метров. И, вы знаете, они не детонируют», — рассказал Карпенков.
«И вот невозможно разобраться в этом дроне — в нем есть самоликвидатор, поставлен он, получается, на самоуничтожение в отчете или нет. Без человека это решить невозможно. И везде местность такая — робот не отправишь, ничего не сделаешь», — добавил он.
По его словам, к дрону сапер в специальном костюме «подносит рентген» и смотрит, что находится внутри корпуса — осколочно-фугасный или термобарический заряд. Позже дроны оттаскивают и взрывают.
Карпенков заявил, что «какие-то дроны сбиваются, а какие-то дроны залетают и мы потом их разминируем, ну, это война, это последствия того, что происходит в нашем южном приграничье».
«Это происходит практически каждую неделю», — сообщил он.
Государственную принадлежность падающих в Беларуси дронов Карпенков не указывал.
Как пишет гомельское издание «Флагшток», прошедший февраль стал рекордным по количеству происшествий с российскими дронами в Беларуси. Падения дронов фиксировались как минимум в Хойниках, Маложине, Мозырском и Гомельском районах и Гомеле. Власти обычно никак не комментируют такие происшествия, а местные госСМИ не пишут о таком — нет разрешения.