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Стармер предостерег Британию от главной ошибки, вспомнив о Черчилле

  • 23.03.2025, 11:48
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Стармер предостерег Британию от главной ошибки, вспомнив о Черчилле
Кир Стармер

Премьер-министр Британии согласился с Трампом относительно обороны Европы.

Великобритания не должна выбирать между Европой и США. Это может стать большой ошибкой для страны в целом.

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The New York Times.

«Многие люди призывают нас выбирать между США и Европой. Этого не делал Черчилль. Этого не делал Эттли. На мой взгляд, было бы большой ошибкой делать выбор сейчас», - сказал он.

При этом премьер-министр Британии согласился с президентом США Дональдом Трампом относительно обороны Европы.

«Я считаю, что президент Трамп прав, когда говорит, что европейские страны должны нести большее бремя для коллективной самообороны Европы», - добавил Стармер.

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