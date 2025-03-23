Белорус погиб на мебельном производстве в Петербурге 2 23.03.2025, 11:51

Мужчину придавило ДСП.

В Санкт-Петербурге погиб 31-летний белорус, работавший на фирме по сборке мебели, пишет 78.ru. Его сердце сначала остановилось, а потом пошло вновь, но спасти мужчину не удалось.

Днем 22 марта в помещении фирмы на улице Профессора Качаловатво время перемещения листов ДСП придавило двоих рабочих: 31-летнего гражданина Беларуси и 48-летнего жителя Приморского края РФ, сообщило издание.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Белорус скончался в больнице. Россиянина поместили в хирургическую реанимацию.

«У гражданина Беларуси диагностировали закрытые травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов, остановку сердца и успешное восстановление сердечной деятельности. Из-за тяжелого состояния его поместили в шоковую реанимацию, где он впоследствии скончался. Тело погибшего поместили в морг», — уточнил «Московский комсомолец».

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Государственная инспекция по труду и Следственный комитет организовали проверки.

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