Белорус погиб на мебельном производстве в Петербурге

Белорус погиб на мебельном производстве в Петербурге2
- 23.03.2025, 11:51
Мужчину придавило ДСП.
В Санкт-Петербурге погиб 31-летний белорус, работавший на фирме по сборке мебели, пишет 78.ru. Его сердце сначала остановилось, а потом пошло вновь, но спасти мужчину не удалось.
Днем 22 марта в помещении фирмы на улице Профессора Качаловатво время перемещения листов ДСП придавило двоих рабочих: 31-летнего гражданина Беларуси и 48-летнего жителя Приморского края РФ, сообщило издание.
Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Белорус скончался в больнице. Россиянина поместили в хирургическую реанимацию.
«У гражданина Беларуси диагностировали закрытые травмы грудной клетки с повреждением внутренних органов, остановку сердца и успешное восстановление сердечной деятельности. Из-за тяжелого состояния его поместили в шоковую реанимацию, где он впоследствии скончался. Тело погибшего поместили в морг», — уточнил «Московский комсомолец».
Выясняются все обстоятельства произошедшего. Государственная инспекция по труду и Следственный комитет организовали проверки.