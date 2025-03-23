В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза после атаки 23.03.2025, 11:56

Произошел новый взрыв.

В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза «Кавказская». Она была атакована в ночь на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Нефтебаза «Кавказская» находится в городе Кропоткин. Как писали местные паблики, ночью на объекте заметили «вспышку» и столб огня. Также в сети сообщали, что был звук взрыва.

«Это связано с закипанием нефтепродуктов - процессом, который происходит при горении нефти или мазута в резервуарах. Когда прогретый слой жидкости (температурой выше 50 градусов) достигает слоя воды на дне, вода превращается в пар, вызывая выброс горящей жидкости», - пишут местные паблики.

Атака на НПЗ «Кавказская»

В ночь на 19 марта россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу «Кавказская» в городе Кропоткин Краснодарского края. Там возник пожар, в сети сообщали о взрывах.

После двух дней пожара на нефтебазе прогремели новые взрывы, произошел выброс горящей нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com