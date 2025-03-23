закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза после атаки

  • 23.03.2025, 11:56
В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза после атаки

Произошел новый взрыв.

В Краснодарском крае РФ пятый день горит нефтебаза «Кавказская». Она была атакована в ночь на 19 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Нефтебаза «Кавказская» находится в городе Кропоткин. Как писали местные паблики, ночью на объекте заметили «вспышку» и столб огня. Также в сети сообщали, что был звук взрыва.

«Это связано с закипанием нефтепродуктов - процессом, который происходит при горении нефти или мазута в резервуарах. Когда прогретый слой жидкости (температурой выше 50 градусов) достигает слоя воды на дне, вода превращается в пар, вызывая выброс горящей жидкости», - пишут местные паблики.

Атака на НПЗ «Кавказская»

В ночь на 19 марта россияне пожаловались на атаку дронов на нефтебазу «Кавказская» в городе Кропоткин Краснодарского края. Там возник пожар, в сети сообщали о взрывах.

После двух дней пожара на нефтебазе прогремели новые взрывы, произошел выброс горящей нефти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко