закрыть
23 марта 2025, воскресенье, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что ждет Беларусь летом

2
  • 23.03.2025, 12:04
  • 1,870
Стало известно, что ждет Беларусь летом

Появился предварительный прогноз погоды.

Синоптики представили предварительный прогноз погоды на лето 2025 года, заметил канал @nadvorie. По данным долгосрочной модели ECMWF, летом в Беларуси будут чередоваться теплые периоды с жарой и кратковременными дождями.

Июнь: тепло и дожди

Начало лета обещает быть относительно спокойным. Область низкого давления над северной частью Атлантического океана распространится на северо-запад Европы, а гребень высокого давления поднимется над востоком. Это создаст западные и юго-западные потоки воздуха над центральной Европой.

Для Беларуси это означает чуть более теплую, чем обычно, погоду с нормальным количеством осадков.

Июль: жара и засуха

Самым жарким месяцем лета станет июль. Высокое давление над центральной и северной частями Европы сформирует устойчивую зону антициклона, которая задержит поступление прохладных воздушных масс с Атлантики.

На территории Беларуси установится жаркая погода, особенно на западе страны, а осадков будет меньше нормы, что может привести к засушливым периодам.

Август: снова тепло и дожди

В последний месяц лета ситуация несколько стабилизируется. Обширная зона высокого давления над центральной и северной Европой будет блокировать холодные массы с Атлантики, обеспечивая устойчивую теплую погоду.

Количество осадков в Беларуси будет в пределах нормы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ну здравствуй, полицай
Ну здравствуй, полицай Ирина Халип
Ирония политической судьбы
Ирония политической судьбы Владимир Фесенко
Переговоры под канонаду
Переговоры под канонаду Леонид Невзлин
Иллюзии о «близком мире»
Иллюзии о «близком мире» Андрей Клименко