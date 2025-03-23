Стало известно, что ждет Беларусь летом

Стало известно, что ждет Беларусь летом2
- 23.03.2025, 12:04
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Появился предварительный прогноз погоды.
Синоптики представили предварительный прогноз погоды на лето 2025 года, заметил канал @nadvorie. По данным долгосрочной модели ECMWF, летом в Беларуси будут чередоваться теплые периоды с жарой и кратковременными дождями.
Июнь: тепло и дожди
Начало лета обещает быть относительно спокойным. Область низкого давления над северной частью Атлантического океана распространится на северо-запад Европы, а гребень высокого давления поднимется над востоком. Это создаст западные и юго-западные потоки воздуха над центральной Европой.
Для Беларуси это означает чуть более теплую, чем обычно, погоду с нормальным количеством осадков.
Июль: жара и засуха
Самым жарким месяцем лета станет июль. Высокое давление над центральной и северной частями Европы сформирует устойчивую зону антициклона, которая задержит поступление прохладных воздушных масс с Атлантики.
На территории Беларуси установится жаркая погода, особенно на западе страны, а осадков будет меньше нормы, что может привести к засушливым периодам.
Август: снова тепло и дожди
В последний месяц лета ситуация несколько стабилизируется. Обширная зона высокого давления над центральной и северной Европой будет блокировать холодные массы с Атлантики, обеспечивая устойчивую теплую погоду.
Количество осадков в Беларуси будет в пределах нормы.